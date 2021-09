Jadwal Siaran Langsung & Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Liverpool vs Milan, Inter vs Madrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru bakal tersaji pada laga perdana penyisihan grup Liga Champions 2021-2022 pada Rabu 15 September malam hari hingga Kamis 16 September dini hari WIB. Setidaknya, ada dua pertandingan besar yang digelar pada laga perdana nanti.Laga besar pertama akan tersaji di penyisihan Grup B. Dalam grup itu, ada duel antara tim raksasa Liga Primer Inggris, Liverpool kontra raksasa Italia, AC Milan. Laga ini akan digelar di markas Liverpool, Stadion Anfield dan kick off pada pukul 02.00 WIB.Bagi kedua tim, ini akan menjadi pertemuan ketiga mereka di ajang Liga Champions. Sebelumnya, mereka sudah berjumpa dua kali pada musim 2004-2005 dan musim 2006-2007.Menariknya, dua pertemuan tersebut terjadi di babak final. Baik Milan dan Liverpool saling mengalahkan dalam dua pertemuan tersebut.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di penyisihan Grup D yang mempertemukan juara Serie-A musim lalu, Inter Milan dengan raksasa Liga Spanyol, Real Madrid. Laga tersebut akan digelar di kandang Inter, Stadion Giueseppe Meazza dan dimulai pada pukul 02.00 WIB.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming laga perdana penyisihan grup Liga Champions 2021-2022 pada Rabu 15 September malam hari hingga Kamis 16 September dini hari WIB:23:45: Besiktas vs Borussia Dortmund (live SCTV) ( link live streaming 23:45: Sheriff vs Shakhtar Donetsk ( link live streaming 02:00: Manchester City vs RB Leipzig ( link live streaming 02:00: Club Brugge vs Paris Saint-Germain ( link live streaming 02:00: Atletico Madrid vs Porto ( link live streaming 02:00: Liverpool vs AC Milan (live SCTV) ( link live streaming 02:00: Sporting vs Ajax ( link live streaming 02:00: Inter Milan vs Real Madrid ( link live streaming ).