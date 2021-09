Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan Ini: PSG vs Manchester City, Milan vs Atletico, Juventus vs Chelsea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan tersaji di laga kedua babak penyisihan grup Liga Champions 2021--2022 pada 28 September malam hari hingga 30 September dini hari WIB. Setidaknya, ada tiga pertandingan besar yang akan hadir di layar kaca Anda.Pertama, laga besar akan tersaji di penyisihan Grup A yang akan mempertemukan dua tim kaya raya Eropa, yakni Paris Saint-Germain kontra Manchester City. Laga tersebut digelar di markas PSG, Stadion Parc des Princes dan kick-off pada Rabu, 29 September 2021, pukul 02.00 WIB.Sebuah pertandingan yang tentunya akan dinanti-nanti. Mengingat, kedua tim sama-sama memiliki skuat yang mentereng.Selain itu, pertandingan ini juga diwarnai dengan misi balas dendam PSG. Sebab, Les Parisiens telah disingkirkan City pada babak semifinal Liga Champions musim lalu. Pada babak itu, PSG ditaklukkan City dengan agregat 1-4.Messi dan Guardiola memang punya hubungan istimewa. Sebab, kedua sosok ini pernah bermitra saat masih membela Barcelona selama empat musim. Kerja sama keduanya bahkan mampu menghasilkan 14 trofi untuk Blaugrana.Duel besar juga akan terjadi di Grup B. Dalam grup ini, ada pertandingan antara AC Milan kontra Atletico Madrid yang akan digelar pada pukul 02.00 WIB.Ini menjadi pertemuan ketiga bagi kedua tim di ajang Liga Champions. Sebelumnya, kedua tim pernah berjumpa di babak 16-besar Liga Champions musim 2013--2014.Atletico mampu memenangi pertemuan tersebut dengan agregat 5-1. Di leg pertama, Los Rojiblancos menang dengan skor 1-0 di markas Milan. Kemudian, Atletico kembali menundukkan I Rossoneri dengan skor 4-1 di leg kedua.Selang sehari, pertandingan besar kembali tersaji di Grup H yang akan menggelar duel antara Juventus kontra Chelsea. Ini akan menjadi pertemuan pertama mereka sejak delapan musim terakhir.Terakhir kali, Juventus dan Chelsea bertemu di babak penyisihan grup Liga Champions pada musim 2012--2013. Di babak itu, Juventus berhasil memenangkan satu pertandingan. Sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir dengan imbang.Berikut jadwal siaran langsung laga kedua penyisihan Grup Liga Champions 2021--2022 pada Selasa 28 September malam hari hingga Kamis 30 September dini hari WIB:23:45: Ajax vs Besiktas23:45: Shakhtar Donetsk vs Inter Milan (live SCTV)02:00: Paris Saint-Germain vs Manchester City (live SCTV)02:00: RB Leipzig vs Club Brugge02:00: Porto vs Liverpool02:00: AC Milan vs Atletico Madrid02:00: Borussia Dortmund vs Sporting CP02:00: Real Madrid vs Sheriff23:45: Atalanta vs BSC Young Boys (live SCTV)23:45: Zenit vs Malmo FF02:00: Bayern Muenchen vs Dynamo Kyiv02:00: Benfica vs Barcelona02:00: Manchester United vs Villarreal (live SCTV)02:00: FC Salzburg vs Lille02:00: Wolfsburg vs Sevilla02:00: Juventus vs Chelsea