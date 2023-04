Babak Pertama, Chelsea vs Madrid Tanpa Gol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Real Madrid sukses menahan tuan rumah Chelsea tanpa gol pada babak pertama leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Stamford Bridge, London, Rabu 19 April 2023 dini hari WIB.Berbeda dengan leg pertama, Chelsea memainkan Kai Havertz dan mencadangkan Joao Felix di laga ini. The Blues mengejar ketinggalan dua gol yang terjadi pada leg pertama.Sepanjang babak pertama, Los Blancos bisa mengimbangi The Blues dalam penguasaan bola. Madrid memiliki dua tembakan on target,. Sementara Chelsea yang bermain agresif juga memilik dua tendangan on target.Dua kesempatan anak asuh Carlo Ancelotti terjadi pada menit 41 dan 43. Upaya Vinucius Junior dan Karim Benzema di depan gawang Kepa masih gagal berbuah gol. Padahal kedua pemain sudah dalam posisi ideal dalam mencetak gol.Dua tendangan on target Chelsea dperoleh Kante di awal babak. Peluang terbaik didapat di pengujung laga babak pertama lewat aksi Cucurella. Mendapat umpan Rich James, pemain asal Spanyol tersebut mengontrol bola dan melepaskan tendangan kaki kiri dari jarak dekat. Dengan sigap Courtois menyingsong bola dan sukses memblok si Kulit Bundar.Hingga turun minum, skor kedua tim sama kuat 0-0. Tim tamu Real Madrid masih unggul agregat 0-2 atas tuan rumah Chelsea.Susunan pemain:: 1-Kepa, 6-Thiago Silva, 32-Marc Cucurella, 14-T. Chalobah, 24-R. James, 33-W. Fofana, 8-M. Kovacic, 7-N. Kante, 29-K. Havertz, 23-C. Gallagher, 5 -E. Fernández. Pelatih: F. Lampard: 1-T. Courtois, 4-D. Alaba, 2-Dani Carvajal, 3-Eder Militao, 10-L. Modric, 8-T. Kroos, 15-F. Valverde, 12-E. Camavinga, 9-K. Benzema, 20-Vinícius Junior, 21-Rodrygo. Pelatih: C. Ancelotti.