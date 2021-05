Manchester City vs Chelsea, Rossi: Final Terbaik!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Juara dunia tujuh kali MotoGP , Valentino Rossi tak kalah bersemangat menanti laga final Liga Champions 2020-2021 yang mempertemukan dua klub Inggris, yakni Manchester City vs Chelsea . Laga final akan digelar di Stadion Do Dragao, Portugal, Minggu 30 Mei 2021 dini hari WIB nanti.Menurut Rossi, meski kedua tim bukanlah tim kolektor terbanyak Liga Champions, namun final antara City vs Chelsea akan menjadi salah satu final terbaik dalam sejarah kompetisi tertinggi di Eropa tersebut.Rossi pun ikut memberikan prediksi terkait hasil akhir laga final nanti. Menariknya, Rossi seperti belum move on dari pertandingan final Europa League antara Manchester United vs Villarreal beberapa hari yang lalu.Seperti diketahui Villarreal mengangkat trofi usai menang adu penalti dengan skor 11-10 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal hingga babak tambahan waktu.The doctor yang merupakan pendukung setia Inter Milan juga memprediksi laga City vs Chelsea juga bakal berakhir adu penalti dengan skor akhir 11-10 untuk kemenangan the Citizens. Namun di waktu normal, Rossi yakin keduanya bermain imbang 3-3."Saya pikir ini akan jadi final terbaik dalam 20 tahun terakhir, 3-3. Tapi city akan menang setelah adu penalti, skornya 11-10," kata Rossi di sesi konferensi pers MotoGP Italia, Kamis 27 Mei 2021 kemarin.Selain Rossi, beberapa rider MotoGP lainnya yang juga menjagokan City meraih gelar Liga Champions pertamanya antara lain Pecco Bagnaia dan Alex Espargaro yang sama-sama memprediksi anak asuh Pep Guardiola bakal menang dengan skor akhir 3-1.(ACF)