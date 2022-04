Prediksi Chelsea vs Madrid: Misi Balas Dendam Los Blancos

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perjalanan Real Madrid di Liga Champions musim 2021/2022 semakin berat. Setelah menghadapi Paris Saint-Germain (PSG), Los Blancos bakal berduel dengan raksasa Liga Primer Inggris, Chelsea pada babak perempat final.Laga ini dikatakan berat bagi Madrid karena mereka punya kenangan buruk ketika menghadapi Chelsea pada musim lalu. Kebetulan, kedua tim juga saling berjumpa di Liga Champions saat itu.Bedanya, Madrid bertemu dengan Chelsea di babak semifinal. Hasilnya pun tak berpihak pada Madrid. El Real harus menelan kekalahan dengan agregat 1-3.Pada leg pertama, Madrid harus puas ditahan imbang Chelsea dengan skor 1-1 saat bermain di kandang. Kemudian, mereka ditaklukkan The Blues dengan skor 0-2 di Stamford Bridge pada leg kedua.Madrid memang punya kenangan buruk melawan Chelsea pada musim lalu. Namun, hal itu rasanya tidak akan menghalangi hasrat Los Blancos untuk menggempur The Blues pada laga nanti.Baca: Jadwal Siaran Langsung Perempat Final Liga Champions Malam Ini: Chelsea vs Madrid, Villarreal vs Bayern Muenchen Apalagi, kondisi skuat Madrid juga sudah berubah saat ini. Bahkan, El Real tampil lebih impresif setelah ditangani Carlo Ancelotti pada musim ini.Tengok saja performa Madrid di La Liga Spanyol. Saat ini, Madrid berhasil memimpin klasemen liga. Bahkan, mereka juga unggul 12 poin dari tim-tim yang menempati posisi empat besar seperti Barcelona, Atletico Madrid, dan Sevilla.Kondisi serupa juga ditunjukkan Madrid di Liga Champions. Terutama ketika mereka menghadapi Paris Saint-Germain di babak 16-besar. Pada babak itu, Madrid tampil heroik.Awalnya, Madrid harus menelan kekalahan dari PSG dengan skor 0-1 di leg pertama. Namun, Los Blancos mampu bangkit di leg kedua. Tak tanggung-tanggung, Madrid menghantam PSG dengan skor 3-1 sehingga membuat mereka lolos ke perempat final dengan agregat 4-2.Namun, Chelsea juga bukan tim sembarang. The Blues layak diwaspadai kerena mereka juga sedang dalam performa impresif di Liga Champions pada musim ini. Buktinya, mereka baru menelan satu kekalahan dari delapan pertandingan dilakoni pada musim ini.Andai Madrid terlalu meremehkan, bukan mustahil hasil positif kembali berpihak pada Chelsea. Persis yang dilakukan The Blues ketika menaklukkan Madrid pada musim lalu.: Edouard Mendy, Antonio Ruediger, Thiago Silva, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Jorginho, N'Golo Kante, Reece James, Hakim Ziyech, Mason Mount, Kai Havertz.: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinicius Junior.6/5/2021 Chelsea 2-0 Real Madrid28/4/2021 Real Madrid 1-1 Chelsea31/7/2016 Real Madrid 3-2 Chelsea8/8/2013 Real Madrid 3-1 Chelsea28/8/1998 Real Madrid 0-1 ChelseaChelsea (45) - (55) Real Madrid