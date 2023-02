Liga Champions: Gol Adeyemi Bawa Dortmund Atasi Chelsea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gol Karim David Adeyemi pada babak kedua membawa Borussia Dortmund mengatasi Chelsea pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa di Stadion Signal Iduna Park, Kamis 16 Februari 2023 dini hari WIB.Kedua tim bermain sama kuat di babak pertama. Pemain anyar Chelsea Mudryk dan Joao Felix menjadi nafas baru di lini serang The Blues.Sejumlah peluang didapat kedua tim di babak pertama. Chelsea sempat mencetak gol namun dianulir wasit. Freekick yang dilakukan James berhasil diganggu Silva dengan tangannya. Meski bola masuk, wasit Jesus Gil mengganjar Silva dengan kartu kuning.Selepasnya, Dortmund terus menekan lini pertahanan Chelsea. Aksi Wolf di sisi kiri pertahanan The Blues kerap merepotkan. Hanya saja belum ada situasi berbahaya dan pertahanan Chelsea cukup kokoh dengan duet Silva-Koulibaly.The Blues nyaris unggul seandainya tendangan Felix tidak melambung di atas mistar gawang Kobel pada menit 31, yang dibalas Adeyemi semenit berselang. Menit 37, aksi Felix juga masih bisa diselamatkan mistar gawang. Hingga turun minum tak ada gol dihasilkan kedua tim.Babak kedua, The Blues mulai menekan hingga garis tengah lapangan. Koulibaly dan Enzo Fernandez ikut merangsek naik membantu serangan.Aksi bek James yang naik jauh ke depan harus dihentikan Emre Can sedikit di luar kotak penalti. Freekick yang dilakukan sendiri oleh James masih bisa diselamatkan Kobel pada menit 53.Dortmund membalas lewat aksi Brandt yang menerima umpan dari Adeyemi. Sayang bola sepakannya masih tepat di dekapan Kepa.Kobel kembali menjadi penyelamat saat tendangan James masih bisa diselamatkan aksi akrobatiknya pada menit 61.Asyik menekan, lewat skema serangan balik cepat menit 63, Adeyemi sukses memenangi duel dengan Enzo Fernandez sebelum menaklukkan Kepa dengan kaki kirinya. Skor 1-0 untuk tuan rumah Borussia Dortmund.Emre Can menjadi penyelanat timnya menit 77. Menerima umpan dari sisi kiri, Koulibaly melepaskan sepakan keras. Tak terjangkau Kobel, namun Emre Can sigap menahan bola dengan tubuhnya.Chelsea terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Upaya Joao Felix masih digagalkan Kobel pada menit 83. Hampir semua pemain The Blues mengurung pertahanan Dortmund.Sempat terjadi insiden kecil saat Sule melanggar keras Mount di menit-menit akhir. Para pemain Dortmund dan Chelsea saling dorong.Enzo Fernadez mendapat peluang di pengujung laga. Namun, lagi-lagi Kobel menjadi penyelamat gawang Dortmund dengan aksi briliannya. Hingga laga usai skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Dortmund.Di leg kedua nanti, giliran Dortmund yang bertandang ke Stamford Bridge, London, Rabu 8 Maret 2023 mendatang.1-G. Kobel, 13-Raphael Guerreiro, 25-N. Sule. 4-N. Schlotterbeck, 23-E. Can, 19-J. Brandt, 17-M. Wolf (26-Ryerson, 72'), 6-S. Özcan, 22-J. Bellingham, 9-S. Haller (20-Modeste, 67'), 27-K. Adeyemi (42-Gittens 79'). Pelatih: E. Terzic.1-Kepa, 6-Thiago Silva, 26-K. Koulibaly, 21-B. Chilwell, 24-R. James, 22-H. Ziyech, 12-R. Loftus-Cheek, 29-K. Havertz, 15-M. Mudryk, 5-E. Fernández, 11-Joao Felix. Pelatih: G. Potter.