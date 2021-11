Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Manchester City vs PSG, Atletico vs Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laga kelima penyisihan grup Liga Champions 2021/2022 kembali bergulir pada Kamis, 25 November 2021. Beberapa laga seru pun akan tersaji karena banyak tim memainkan pertandingan krusial.Salah satunya duel antara Manchester City kontra Paris Saint-Germain ( PSG ). Ini menjadi laga seru karena kedua tim mengincar tiga poin untuk mengamankan tiket lolos ke babak 16-besar.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Grup B. Dalam grup ini, terdapat pertandingan antara Atletico Madrid kontra AC Milan.Sebuah laga yang krusial buat kedua tim. Kedua tim juga butuh meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur.Khususnya Milan. Saat ini, mereka berada di posisi juru kunci dengan mengoleksi satu poin. Namun, kans mereka masih terbuka untuk lolos lantaran terpaut empat poin dari Porto yang berada di posisi kedua.Itu artinya, Milan butuh meraih kemenangan di dua laga tersisa untuk merebut posisi kedua dari Porto. Namun, dengan syarat, Porto menelan kekalahan di dua pertandingan tersisa.Sementara Atletico juga mengincar kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke fase gugur. Mengingat, mereka masih berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi empat poin.Laga-laga krusial juga akan dilakoni empat tim di Grup D. Pertama adalah Inter Milan kontra Shakhtar Donetsk.Bagi Inter, kemenangan wajib ditorehkan mereka. Sebab, mereka yang menghuni posisi kedua masih berselisih satu poin dari Sheriff yang berada di posisi ketiga.Kemudian, laga krusial bakal dilakoni Sheriff dan Real Madrid. Bagi Madrid, kemenangan akan mematikan mereka lolos ke fase gugur.Sedangkan Sheriff juga berpeluang lolos jika berhasil meraih kemenangan pada laga ini. Sebab, mereka masih terpaut tiga poin dari Madrid.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming Liga Champions pada Kamis, 25 November 2021:00:45: Besiktas vs Ajax00:45: Inter Milan vs Shakhtar Donetsk (live SCTV)03:00: Manchester City vs Paris Saint-Germain (live SCTV)03:00: Club Brugge vs RB Leipzig03:00: Atletico Madrid vs AC Milan03:00: Liverpool vs Porto03:00: Sporting vs Borussia Dortmund03:00: Sheriff vs Real Madrid