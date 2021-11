Jadwal Liga Champions Malam Ini: Manchester United Sambangi Markas Atalanta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liga Champions kembali bergulir pada Rabu, 3 November, dini hari nanti. Klub-klub dari grup E hingga H akan berjibaku demi meraup poin penuh.Di grup E, Bayern Muenchen akan menjamu Benfica. Sedangkan Barcelona akan bertamu ke kandang Dinamo Kiev.Beralih ke grup F, Manchester United akan menyambangi markas Atalanta. Sementara Villarreal akan menjamu Young Boys.Bergeser ke grup G, pemuncak grup RB Leipzig akan mendatangi markas Wolfsburg. Sementara Sevilla akan menjamu juara Ligue 1, Lille.Lalu di grup H, Chelsea akan bertamu ke kandang Malmo. Sedangkan Juventus bakal kedatangan raksasa Rusia, Zenit St. Petersburg.Jadwal lengkap Liga Champions malam ini:00.45 WIB Malmo vs Chelsea (live SCTV)00.45 WIB Wolfsburg vs RB Salzburg (streaming)03.00 WIB Juventus vs Zenit (streaming)03.00 WIB Bayern vs Benfica (streaming)03.00 WIB Dinamo Kiev vs Barcelona (streaming)03.00 WIB Atalanta vs Manchester United (live SCTV)03.00 WIB Villarreal vs Young Boys (streaming)03.00 WIB Sevilla vs Lille (streaming)