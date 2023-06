5 Fakta Menarik Jelang Man City vs Inter Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Pertemuan perdana City dan Inter

2. City dan Inter jaga tradisi tim Inggris dan tim Italia di final Liga Champions

3. Inter jadi tim ketiga terbanyak tampil di final kompetisi Eropa

4. City punya pengalaman minim di final kompetisi Eropa

5. City tim paling sulit dibobol di Liga Champions musim ini

Jakarta: Manchester City akan menghadapi Inter Milan pada final Liga Champions 2022/2023 , Minggu, 11 Juni 2023, dini hari WIB. Ini akan menjadi duel sengit lantaran kedua tim menyimpan ambisi besar untuk meraih gelar di kompetisi tersebut.Bagi City, meraih trofi di Liga Champions musim ini akan menjadi torehan istimewa. Sebab, gelar tersebut merupakan gelar perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Eropa.Bukan hanya itu. Raihan trofi Liga Champions juga akan mengantar City meraih treble winner pada musim ini. Sebelumnya, tim besutan Josep 'Pep' Guardiola tersebut sudah berhasil meraih dua gelar, yakni Liga Primer Inggris dan Piala FA.Sementara itu, gelar Liga Champions juga sangat lah berarti buat Inter . Sebab, mereka belum pernah memenangkan gelar tersebut selama 13 musim terakhir. Terakhir kali, I Nerazzurri meraih gelar di kompetisi ini pada musim 2009/2010.Masih ada beragam fakta menarik lainnya mengenai duel City vs Inter di final Liga Champions. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Laga final Liga Champions nanti akan menjadi pertemuan pertama City dengan Inter di laga kompetitif. Untuk pertama kalinya dalam 18 musim terakhir, terdapat dua tim yang melakoni pertemuan pertama di final Liga Champions.Terakhir kali, momen tersebut terjadi di babak final Liga Champions 2004/2005 yang mempertemukan Liverpool kontra AC Milan. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim. Menariknya, kedua tim juga bertanding di Stadion Olimpiade Ataturk.Pertemuan antara tim Inggris dan Italia di final Liga Champions cukup sering terjadi. Sebelum laga City kontra Inter, ada empat pertandingan antara tim Inggris dan Italia terjadi di final kompetisi ini. Di antaranya, Liverpool vs AS Roma (1984), Liverpool vs Juventus (1985), Liverpool vs Milan (2005), dan Liverpool vs Milan (2007).Inter menjadi tim ketiga asal Italia yang memiliki penampilan terbanyak di final kompetisi Eropa. Total, mereka sudah tampil di final sebanyak 11 kali.Sedangkan rekor terbanyak masih dipegang Juventus (16 kali). Sedangkan rekor terbanyak kedua menjadi milik Milan (14 kali).Pengalaman City tampil di final kompetisi Eropa terbilang minim. Buktinya, mereka baru dua kali tampil di final kompetisi Eropa dalam sejarah.Pertama, City tampil di final Piala Winners 1970. Kemudian, mereka kembali bermain di final pada kompetisi Liga Champions 2020/2021.City menjadi tim paling sulit dibobol di Liga Champions musim ini. Buktinya, mereka sudah mencatatkan delapan clean sheet dalam 12 pertandingan. Lima di antaranya mereka raih di pertandingan sistem gugur.