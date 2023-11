Jadwal Liga Champions Tengah Pekan Ini: MU dan Milan Dilarang Kalah!

Advertisement

(RIZ)

Pertarungan klub-klub terbaik Eropa semakin panas memasuki matchday ke-5 Liga Champions 2023/2024 tengah pekan ini. Sejumlah klub berpotensi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar, termasuk persaingan di grup neraka yang dihuni AC Milan , PSG, Dortmund dan Newcastle United.Sejauh ini, sudah enam klub yang memastikan tiket lolos ke fase knock out. Bayern Muenchen Real Madrid dan Manchester City lolos dengan rekor sempurna di empat pertandingan. Sementara tiga tim lainnya adalah RB Leipzig, Real Sociedad dan Inter Milan.Nah, memasuki matchday ke-5 tengah pekan ini, sejumlah klub lain berpotensi menyusul keenam tim di atas. Selain itu, ada juga beberapa tim yang akan melakoni laga hidup mati untuk bisa menjaga peluang lolos.Kita mulai dari Grup A. FC Kopenhagen (poin 4), Galatasaray (4) dan Manchester United (3) masih sama-sama berpeluang mendampingi Bayern Muenchen ke babak 16 besar. Ketiga tim ini dipastikan harus bertarung hingga matchday 6 (terakhir) untuk memastikan siapa yang lolos ke babak berikutnya.Pada matchday ke-5 nanti, MU akan bertandang ke markas Galatasaray. Sedangkan Kopenhagen menjamu Bayern Muenchen. Bagi MU dan Kopenhagen, mereka wajib memenangi laga ini apabila tidak ingin tersingkir dari persaingan menuju babak 16 besar.Dari Grup B, Arsenal berpotensi mengunci tiket lolos saat menjamu wakil Prancis, RC Lens di Emirates Stadium. The Gunners saat ini memimpin klasemen dengan 9 poin, unggul empat poin dari PSV dan Lens di posisi dua dan tiga. Hasil imbang bisa saja membawa Arsenal ke fase knock out asalkan di pertandingan lain laga Sevilla vs PSV juga berakhir imbang.Di Grup C, Napoli (poin 7) akan lolos apabila sukses menekuk Real Madrid di Santiago Bernabeu, apapun hasil pertandingan Sporting Braga (poin 3) vs Union Berlin (poin 1). Hasil imbang bisa juga membawa I Partenopei lolos, asalkan Sporting Braga gagal memetik kemenangan atas Union Berlin.Lanjut ke Grup D, persaingan di grup ini sudah selesai dengan Real Sociedad dan Inter Milan lolos ke babak berikutnya. Pada matchday 5 nanti, kedua tim akan bentrok untuk memperebutkan puncak klasemen dan kemungkinan status kelolosan mereka (juara grup atau runner-up).Atletico Madrid berpotensi menyusul rival sekotanya, Real Madrid pada matchday ke-5 ini. Sementara, Atletico memimpin Grup E dengan delapan poin, mengungguli Lazio (7), Feyenoord (6) dan Celtic (1).Untuk mengunci tiket lolos, Los Rojiblancos wajib memetik kemenangan di markas Feyenoord. Sementara di pertandingan lain, Lazio juga bisa mengamankan tiket di matchday ke-5 ini. Syaratnya, mereka wajib menang atas Celtic sambil berharap di pertandingan lain Feyenoord tumbang dari Atletico.Beralih ke Grup F yang disebut-sebut Grup Neraka. Jelang matchday ke-5 nanti, keempat tim masih berpeluang lolos karena hanya berselisih satu poin. Dortmund sementara memimpin dengan tujuh poin, diikuti PSG (6), AC Milan (5) dan Newcastle United.Di matchday ke-5 nanti, Dortmund dan PSG berpotensi mengamankan tiket lolos. Syaratnya mereka harus mengalahkan lawan-lawannya. Dortmund akan menjamu AC Milan, sedangkan PSG menjamu Newcastle United.Sebaliknya, bagi AC Milan dan Newcastle, mereka tidak boleh kalah di matchday ke-5 ini apabila tidak ingin tersingkir dari persaingan menuju babak 16 besar.Di Grup G, Manchester City hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu RB Leipzig demi mengunci tiket lolos dengan status juara grup. Sebaliknya, Leipzig, walaupun sudah mengamankan tiket lolos, mereka wajib menang atas City demi terus bertarung untuk mendapatkan status juara grup.Terakhir, persaingan di Grup H juga masih cukup sengit meski hanya menyisakan tiga klub yang bersaing untuk lolos. Barcelona dan Porto sementara memimpin persaingan dengan sama-sama mengoleksi 9 poin, diikuti Shakhtar Donetsk di posisi tiga dengan enam poin. Adapun Antwerp sudah dipastikan tersingkir karena belum mendapatkan poin.Pada matchday 5 nanti, Barcelona dan FC Porto akan bertarung di Camp Nou. Hasil imbang di laga ini bisa saja mengantar Barca dan Porto lolos ke babak 16 besar. Namun, syaratnya di pertandingan lain, Shakhtar Donetsk kalah dari Antwerp.Namun, persaingan ketiga klub di atas akan berlanjut hingga laga pamungkas apabila Shakhtar sukses menaklukkan Antwerp di matchday ke-5 nanti.Tim-tim manakah yang menurut kalian berpotensi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar pada matchday ke-5 Liga Champions 2023/2024 tengah pekan ini?Jadwal Liga Champions 2023/2024 Matchday 5 Tengah Pekan Ini:00.45 WIB: Lazio vs Celtic (LIVE: SCTV)00.45 WIB: Shakhtar Donetsk vs Antwerp FC03.00 WIB: Feyenoord vs Atletico Madrid03.00 WIB: Paris Saint-Germain vs Newcastle United03.00 WIB: AC Milan vs Borussia Dortmund (LIVE: SCTV)03.00 WIB: Manchester City vs RB Leipzig03.00 WIB: BSC Young Boys vs Crvena Zvezda03.00 WIB: Barcelona vs Porto00.45 WIB: Galatasaray vs Manchester United (LIVE: SCTV)00.45 WIB: Sevilla vs PSV Eindhoven03.00 WIB: Bayern Munich vs FC Kopenhagen03.00 WIB: Arsenal vs RC Lens03.00 WIB: Real Madrid vs Napoli (LIVE: SCTV)03.00 WIB: Sporting Braga vs Union Berlin03.00 WIB: Benfica vs Inter Milan03.00 WIB: Real Sociedad vs FC Salzburg