Liga Champions Is Back! Berikut Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Tengah Pekan Ini

Kompetisi paling elite benua Eropa, Liga Champions musim 2022-2023 akhirnya kembali bergulir. Akan ada empat pertandingan yang akan digelar pada babak 16 besar (leg 1) tengah pekan ini.Dua pertandingan bertajuk big match akan langsung tersaji secara bersamaan, yakni duel AC Milan vs Tottenham Hotspur dan PSG melawan Bayern Munich yang akan digelar pada Rabu (15/2) mulai pukul 03:00 dini hari WIB. Milan dan PSG akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg 1 ini.Milan akan kembali bersua Tottenham setelah lebih dari 10 tahun. Pada pertemuan sebelumnya di musim 2010/2011, Rossoneri harus tersingkir setelah kalah dengan agregat 0-1 (kalah 0-1 di Milan dan imbang 0-0 di London). Pertandingan ini juga sempat diwarnai keributan antara Gennaro Gattuso dengan asisten pelatih Spurs kala itu, Joe Jordan.Secara keseluruhan, Milan sudah lima kali berhadapan dengan Tottenham di berbagai ajang. Dan hasilnya, I Rossoneri belum pernah sekalipun menang atas Spurs (2 imbang dan 3 kalah).Beralih ke pertandingan PSG vs Bayern Munich, duel ini juga tidak kalah menarik. Selain karena kedua tim memiliki skuad yang mewah, ini akan jadi pertemuan ketiga mereka dalam empat musim terakhir.Sejak bentrok di final Liga Champions musim 2019-2020 (Bayern menang 1-0), PSG dan Bayern selalu bertemu di tiap musim, terkecuali di musim lalu (2021-2022). Pada musim 2020-2021, kedua tim bersua di babak perempat final di mana PSG sukses menyingkirkan Bayern dengan agregat 3-3 (2-3 di Munchen & 0-1 di Paris).Dalam sejarahnya, PSG dan Bayern sudah 12 kali bentrok di berbagai ajang (11 di UCL dan 1 uji coba). Sejauh ini, rekor keduanya cukup berimbang di mana kedua tim sama-sama mencatatkan enam kemenangan.Berpindah ke laga Kamis (16/3) dini hari WIB, dua klub yang tampil mengejutkan di fase grup, Club Brugge akan menjamu Benfica yang lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup meski tergabung dengan lawan-lawan tangguh seperti PSG dan Juventus.Duel Club Brugge vs Benfica pada leg pertama babak 16 besar nanti diprediksi bakal berlangsung menarik. Pasalnya, ini adalah kali pertama kedua tim bentrok di pentas Liga Champions.Sama seperti duel Brugge vs Benfica yang tercatat sebagai pertemuan pertama kedua tim, laga Borussia Dortmund vs Chelsea di Signal Iduna Park--kandang Die Borussen juga akan jadi yang pertama untuk kedua tim. Sepanjang sejarahnya, baik Dortmund dan Chelsea belum pernah bentrok di berbagai ajang.Berikut jadwal pertandingan babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 tengah pekan ini, lengkap dengan siaran TV nya:03:00 WIB: AC Milan vs Tottenham Hotspur (Livestreaming)03:00 WIB: Paris Saint Germain vs Bayern Munich (Live: SCTV)03:00 WIB: Club Brugges vs Benfica (Livestreaming)03:00 WIB: Borussia Dortmund vs Chelsea (Live: SCTV)