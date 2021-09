Jadwal Liga Champions Nanti Malam: Duo Milan Berburu Kemenangan dan City Tantang PSG

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebagian laga kedua fase grup Liga Champions 2021/2022 akan bergulir pada malam hingga dini hari nanti (28-29 September WIB). Saat itu, terdapat AC Milan dan Inter Milan yang sangat menginginkan kemenangan.Inter Milan sebagai juara bertahan Serie A akan bertanding lebih dulu melawan Shakhtar Donetsk di NSK Olimpijs'kyj, Ukraina. Nerazzurri sangat menginginkan kemenangan karena sempat kalah pada laga pertama dari Real Madrid dengan skor 0-1.Namun, Donetsk tentu tidak akan menyerah begitu saja meski mereka juga kalah dari klub debutan Sheriff Tiraspol pada laga sebelumnya. Terlebih, Inter pernah mereka tahan imbang tanpa gol pada dua pertemuan terakhir.Rival sekota Inter, AC Milan juga berambisi kuat meraih kemenangan ketika menjamu Atletico Madrid pada dini hari nanti. Sebab, mereka baru tampil lagi di Liga Champions, dan sempat kalah dari Liverpool dengan skor 2-3 pada laga pembuka.Tapi, Atletico juga diyakini bakal memberikan perlawanan menarik ketika bertamu Stadion San Siro. Itu tidak mustahil terjadi karena Los Rojiblancos ditahan imbang Porto pada laga pembuka, dan baru menelan kekalahan perdana La Liga pada akhir pekan lalu.Selain laga duo Milan, terdapat pertandingan Paris Saint-Germain kontra Manchester City di Stadion Parc des Prins yang tidak kalah seru. Keduanya sama-sama sudah meraih kemenangan pada laga sebelumnya dan diperkuat sejumlah pemain terbaik dunia.PSG tentu paling bertabur bintang karena memiliki trisula serangan seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar. Jika ketiganya masih kurang tajam, pelatih Les Parisiens Mauricio Pochettino juga bisa memainkan striker murni Mauro Icardi.Bintang City seperti Raheem Sterling, Riyad Mahrez dan Gabriel Jesus memang kalah tersohor dengan trisula serangan PSG. Namun, performanya cukup efektif untuk membantu The Citizens naik urutan dua klasemen sementara Liga Primer Inggris pada akhir pekan lalu.Klub-klub besar seperti Liverpool dan Real Madrid juga bakal menghadapi lawannya masing-masing untuk memeriahkan laga kedua fase grup malam nanti (28-29 September WIB). Berikut jadwal lengkap siaran langsungnya:23.45 WIB: Ajax vs Be?ikta?23.45 WIB: Shakhtar Donetsk vs Inter Milan (Live SCTV)02.00 WIB: Paris Saint-Germain vs Manchester City (Live SCTV)02.00 WIB: RB Leipzig vs Club Brugge02.00 WIB: Porto vs Liverpool02.00 WIB: Milan vs Atlético Madrid02.00 WIB: Borussia Dortmund vs Sporting CP02.00 WIB: Real Madrid vs Sheriff Tiraspol