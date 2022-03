Jadwal Siaran Langsung Liga Champions: MU vs Atletico, Ajax vs Benfica, Tayang di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali disuguhkan laga seru leg kedua babak 16-besar Liga Champions 2021/2022 pada pekan ini. Salah satunya, duel Manchester United vs Atletico Madrid pada Rabu, 16 Maret 2022.Laga MU vs Atletico diprediksi berjalan menarik lantaran kedua tim bakal ngotot mengincar kemenangan pada laga nanti, untuk bisa lolos ke babak perempat final. Maklum, kedua tim sama-sama punya peluang lolos lantaran hasil imbang 1-1 yang didapat mereka pada leg pertama, 24 Februari 2022.Namun, MU sedikit diuntungkan pada leg kedua ini karena mereka akan bermain di kandang. Apalagi, kepercayaan diri para pemain Red Devils juga sedang meninggi usai meraih kemenangan saat menghadapi Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 pada Minggu, 13 Maret 2022. Kebetulan kemenangan itu juga didapat MU di Old Trafford.Tag: 4 Fakta Menarik Duel Manchester United vs Atletico Madrid Meski demikian, Atletico pantang dianggap remeh. Sebab, Los Rojiblancos juga sedang dalam performa oke. Hal itu dibuktikan setelah mereka berhasil meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di La Liga Spanyol.Selain laga ini, ada duel antara Ajax vs Benfica yang tersaji pada dini hari nanti. Ini juga akan menjadi pertandingan seru karena kedua tim juga sama-sama berpeluang besar lolos ke babak perempat final.Pasalnya, Benfica dan Ajax bermain imbang dengan skor 2-2 pada leg pertama, 24 Februari 2022. Mereka pun wajib meraih kemenangan guna melaju ke babak selanjutnya.Berikut ini jadwal siaran langsung leg kedua babak 16-besar Liga Champions 2021/2022 pada Rabu, 16 Maret 2022:03:00: Ajax vs Benfica (live Vidio)03:00: Manchester United vs Atletico Madrid (live SCTV & Vidio)