Jadwal Pertandingan Liga Champions Malam Ini: Laga Hidup-Mati Grup B

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Liga Champions akan kembali bergulir pada Rabu, 8 Desember, dini hari nanti. Klub-klub dari grup A hingga D akan berlaga malam ini.Di grup A, Manchester City akan menghadapi RB Leipzig yang baru saja memecat pelatih Jesse Marsch. Sedangkan PSG akan meladeni perlawanan Club Brugge.Bergeser ke grup B, laga hidup-mati tersaji ketika AC Milan, Atletico Madrid dan FC Porto berlaga. Dengan Liverpool dipastikan menjadi juara grup, tiga klub masih berpeluang menemani Si Merah ke babak selanjutnya.FC Porto yang menduduki posisi dua dengan nilai lima poin dari lima laga hanya berselisih satu angka dari AC Milan dan Atletico Madrid yang berada di bawahnya.Milan akan menghadapi tugas berat dengan menghadapi Liverpool pada laga pamungkas. Sedangkan Porto akan menghadapi Atletico pada laga terakhir babak grup nanti.Beralih ke grup C, Ajax akan menghadapi Sporting dan Dortmund akan meladeni Besiktas. Laga nanti sudah tak berarti karena Ajax dan Sporting dipastikan melenggang ke babak selanjutnya sebagai juara grup dan runner up, sementara Dortmund turun ke Liga Europa.Sedangkan di grup D, perebutan puncak klasemen tersaji ketika Real Madrid menjamu Inter Milan. Madrid yang mengoleksi 12 angka hanya unggul dua poin atas Inter di posisi dua.Jadwal lengkap Liga Champions:00.45 WIB RB Leipzig vs Manchester City (live SCTV)00.45 WIB PSG vs Club Brugge (live Vidio)03.00 WIB AC Milan vs Liverpool (live SCTV)03.00 WIB FC Porto vs Atletico Madrid (live Vidio)03.00 WIB Ajax vs Sporting (live Vidio)03.00 WIB Dortmund vs Besiktas (live Vidio)03.00 WIB Real Madrid vs Inter Milan (live Vidio)03.00 WIB Shakhtar Donetsk vs Sheriff Tiraspol (live Vidio)