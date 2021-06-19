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Pembalap Red Bull, Max Verstappen (AFP/Nicolas Tucat)
Pembalap Red Bull, Max Verstappen (AFP/Nicolas Tucat)

F1 2021

F1GP Prancis: Ungguli Mercedes, Verstappen Raih Pole Position

Olahraga F1 2021
Gregorius Gelino • 19 Juni 2021 21:47
Marseille: Pembalap Red Bull, Max Verstappen, meraih pole position setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi F1GP Prancis yang digelar Sabtu, 19 Juni. Pembalap asal Belanda itu mencatatkan waktu 1m enit 29,990 detik.
 
Ia berhasil mengungguli juara bertahan F1, Lewis Hamilton. Hamilton berhasil mengamankan tempat kedua pada kualifikasi ketiga setelah menyalip waktu rekan setimnya di Mercedes, Valtteri Bottas.
 
Bottas sendiri harus puas berada di posisi ketiga. Meski mampu menjadi yang tercepat hingga kualifikasi kedua, pembalap asal Finlandia itu merosot pada kualifikasi ketiga.

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Sedangkan posisi empat diamankan rekan setim Verstappen, Sergio Perez. Perez mampu memperbaiki waktunya pada kualifikasi ketiga dan mengungguli pembalap Ferrari, Carlos Sainz, di posisi kelima.
 
Hasil lengkap kualifikasi GP Prancis:
POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:31.001 1:31.080 1:29.990 16
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.237 1:30.788 1:30.248 20
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.669 1:30.735 1:30.376 16
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:31.560 1:30.971 1:30.445 16
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.079 1:31.146 1:30.840 19
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:31.898 1:31.353 1:30.868 22
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.209 1:31.567 1:30.987 20
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.733 1:31.542 1:31.252 18
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:32.158 1:31.549 1:31.340 17
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:32.181 1:31.615 1:31.382 21
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:32.139 1:31.736   10
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:32.132 1:31.767   12
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.722 1:31.813   13
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:33.060 1:32.065   13
15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:32.942     7
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:33.062     7
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.354     7
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:33.554     7
NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 2:12.584     7
RT 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA       2

 
(KAH)



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