F1GP Prancis: Ungguli Mercedes, Verstappen Raih Pole Position

Ia berhasil mengungguli juara bertahan F1, Lewis Hamilton. Hamilton berhasil mengamankan tempat kedua pada kualifikasi ketiga setelah menyalip waktu rekan setimnya di Mercedes, Valtteri Bottas.
Bottas sendiri harus puas berada di posisi ketiga. Meski mampu menjadi yang tercepat hingga kualifikasi kedua, pembalap asal Finlandia itu merosot pada kualifikasi ketiga.
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Sedangkan posisi empat diamankan rekan setim Verstappen, Sergio Perez. Perez mampu memperbaiki waktunya pada kualifikasi ketiga dan mengungguli pembalap Ferrari, Carlos Sainz, di posisi kelima.
Hasil lengkap kualifikasi GP Prancis:
|POS
|DRIVER
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|33
|RED BULL RACING HONDA
|1:31.001
|1:31.080
|1:29.990
|16
|2
|44
|MERCEDES
|1:31.237
|1:30.788
|1:30.248
|20
|3
|77
|MERCEDES
|1:31.669
|1:30.735
|1:30.376
|16
|4
|11
|RED BULL RACING HONDA
|1:31.560
|1:30.971
|1:30.445
|16
|5
|55
|FERRARI
|1:32.079
|1:31.146
|1:30.840
|19
|6
|10
|ALPHATAURI HONDA
|1:31.898
|1:31.353
|1:30.868
|22
|7
|16
|FERRARI
|1:32.209
|1:31.567
|1:30.987
|20
|8
|4
|MCLAREN MERCEDES
|1:31.733
|1:31.542
|1:31.252
|18
|9
|14
|ALPINE RENAULT
|1:32.158
|1:31.549
|1:31.340
|17
|10
|3
|MCLAREN MERCEDES
|1:32.181
|1:31.615
|1:31.382
|21
|11
|31
|ALPINE RENAULT
|1:32.139
|1:31.736
|10
|12
|5
|ASTON MARTIN MERCEDES
|1:32.132
|1:31.767
|12
|13
|99
|ALFA ROMEO RACING FERRARI
|1:32.722
|1:31.813
|13
|14
|63
|WILLIAMS MERCEDES
|1:33.060
|1:32.065
|13
|15
|47
|HAAS FERRARI
|1:32.942
|7
|16
|6
|WILLIAMS MERCEDES
|1:33.062
|7
|17
|7
|ALFA ROMEO RACING FERRARI
|1:33.354
|7
|18
|9
|HAAS FERRARI
|1:33.554
|7
|NC
|18
|ASTON MARTIN MERCEDES
|2:12.584
|7
|RT
|22
|ALPHATAURI HONDA
|2
(KAH)