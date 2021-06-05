F1GP Azerbaijan: Empat Red Flag Warnai Keberhasilan Leclerc Raih Pole Position

Sesi kualifikasi ini berjalan cukup menegangkan. Empat red flag dikibarkan akibat kecelakaan yang dialami para pembalap di sesi kualifikasi.
Lima pembalap harus tereliminasi pada sesi kualifikasi pertama, yakni Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Lance Stroll, dan Antonio Giovinazzi. Lalu Daniel Ricciardo harus mengakhiri sesi kualifikasi kedua lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan ketiga.
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Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, mampu mengamankan posisi kedua. Padahal ia kesulitan menemukan performa terbaiknya sepanjang sesi latihan.
Kemudian pembalap Red Bull, Max Verstappen, melengkapi tiga besar. Meski sempat memimpin sesi, Verstappen akhirnya harus mengakui keunggulan Leclerc.
Hasil lengkap kualifikasi GP Azerbaijan:
|POS
|DRIVER
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|16
|FERRARI
|1:42.241
|1:41.659
|1:41.218
|19
|2
|44
|MERCEDES
|1:41.545
|1:41.634
|1:41.450
|21
|3
|33
|RED BULL RACING HONDA
|1:41.760
|1:41.625
|1:41.563
|19
|4
|10
|ALPHATAURI HONDA
|1:42.288
|1:41.932
|1:41.565
|18
|5
|55
|FERRARI
|1:42.121
|1:41.740
|1:41.576
|18
|6
|4
|MCLAREN MERCEDES
|1:42.167
|1:41.813
|1:41.747
|20
|7
|11
|RED BULL RACING HONDA
|1:41.968
|1:41.630
|1:41.917
|18
|8
|22
|ALPHATAURI HONDA
|1:42.521
|1:41.654
|1:42.211
|19
|9
|14
|ALPINE RENAULT
|1:42.934
|1:42.195
|1:42.327
|20
|10
|77
|MERCEDES
|1:42.701
|1:42.106
|1:42.659
|21
|11
|5
|ASTON MARTIN MERCEDES
|1:42.460
|1:42.224
|15
|12
|31
|ALPINE RENAULT
|1:42.426
|1:42.273
|11
|13
|3
|MCLAREN MERCEDES
|1:42.304
|1:42.558
|14
|14
|7
|ALFA ROMEO RACING FERRARI
|1:42.923
|1:42.587
|15
|15
|63
|WILLIAMS MERCEDES
|1:42.728
|1:42.758
|12
|16
|6
|WILLIAMS MERCEDES
|1:43.128
|8
|17
|47
|HAAS FERRARI
|1:44.158
|10
|18
|9
|HAAS FERRARI
|1:44.238
|9
|RT
|18
|ASTON MARTIN MERCEDES
|2
|RT
|99
|ALFA ROMEO RACING FERRARI
|4
(KAH)