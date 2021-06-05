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Pembalap Ferrari, Charles Leclerc (AFP/Ozan Kose)
Pembalap Ferrari, Charles Leclerc (AFP/Ozan Kose)

F1 2021

F1GP Azerbaijan: Empat Red Flag Warnai Keberhasilan Leclerc Raih Pole Position

Olahraga F1 2021
Gregorius Gelino • 05 Juni 2021 21:05
Baku: Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, berhasil mengamankan pole position pada sesi kualifikasi GP Baku yang digelar Sabtu, 5 Juni. Leclerc mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 41,218 detik.
 
Sesi kualifikasi ini berjalan cukup menegangkan. Empat red flag dikibarkan akibat kecelakaan yang dialami para pembalap di sesi kualifikasi.
 
Lima pembalap harus tereliminasi pada sesi kualifikasi pertama, yakni Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Lance Stroll, dan Antonio Giovinazzi. Lalu Daniel Ricciardo harus mengakhiri sesi kualifikasi kedua lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan ketiga.

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Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, mampu mengamankan posisi kedua. Padahal ia kesulitan menemukan performa terbaiknya sepanjang sesi latihan.
 
Kemudian pembalap Red Bull, Max Verstappen, melengkapi tiga besar. Meski sempat memimpin sesi, Verstappen akhirnya harus mengakui keunggulan Leclerc.
 
Hasil lengkap kualifikasi GP Azerbaijan:
POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.241 1:41.659 1:41.218 19
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:41.545 1:41.634 1:41.450 21
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:41.760 1:41.625 1:41.563 19
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:42.288 1:41.932 1:41.565 18
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:42.121 1:41.740 1:41.576 18
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:42.167 1:41.813 1:41.747 20
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:41.968 1:41.630 1:41.917 18
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:42.521 1:41.654 1:42.211 19
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:42.934 1:42.195 1:42.327 20
10 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:42.701 1:42.106 1:42.659 21
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:42.460 1:42.224   15
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:42.426 1:42.273   11
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:42.304 1:42.558   14
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:42.923 1:42.587   15
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:42.728 1:42.758   12
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:43.128     8
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:44.158     10
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:44.238     9
RT 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES       2
RT 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI       4

 
(KAH)



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