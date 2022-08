Rionny Mainaky: Semoga Ganda Putra dan Tunggal Putra Indonesia jadi Juara Dunia!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kabid Binpres PP PBSI Rionny Mainaky menyambut optimistis Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022. Dia berharap dari nomor ganda putra atau tunggal putra bisa menjadi juara dunia.Kejuaraan Dunia kali ini digelar di Tokyo, Jepang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para penggawa Indonesia akan berangkat pada 18 Agustus pukul 06.00 WIB."Permainan para pemain terus berkembang, apalagi saat tanding di Malaysia dan Singapura. Persiapan di ganda putra sangat serius dan sangat positif. Saya berharap dari ganda putra bisa meraih juara dunia," ujar Rionny dalam jumpa pers virtual, Senin 15 Agustus 2022.Diketahui, di nomor ganda putra ada nama Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.Rionny melanjutkan, persiapan di tunggal putra juga berjalan baik. Tercatat ada empat wakil Indonesia yang mewakili tunggal putra yakni Anthony Ginting Jonatan Christie , Tommy Sugiarto, dan Chico Aura Dwi Wardoyo."Untuk tunggal juga dari persiapan sangat seirus dan tunggal putra punya lawan kuat seperti Viktor Axelsen, saya lihat cara latihan dan antisipasi pemain cukup baik dan saya harap kondisi mereka cukup fit dan all out. Seperti Ginting, Jojo, dan Chico mereka bisa saja menjadi juara dunia dari tunggal putra," tutur Rionny.Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis dijadwalkan digelar pada 22-28 Agustus 2022. Berikut hasil undian Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022:Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Ygor Coelho (Brasil)Jonatan Christie (7) vs Toma Junior Popov (Prancis)Tommy Sugiarto vs Kunlavut Vitidsarn (16) (Thailand)Chico Aura Dwi Wardoyo vs Nge Tze Yong (Malaysia)Gregoria Mariska Tunjung vs Kristy Gilmour (Skotlandia)Putri Kusuma Wardani vs Sonia Cheah (Malaysia) Kevin Sanjaya Sukamuljo /Marcus Fernaldi Gideon (1) (bye)Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (2) (bye)Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) (bye)Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (bye)Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan)Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis)Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (13) (bye)Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe Huei/Hsu Ya Ching (Taiwan)Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby (Denmark)