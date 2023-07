Naya/Ara Sempurnakan Kemenangan 5-0 Indonesia Atas Vietnam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Ganda putri Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani memastikan Indonesia menang dengan skor telak 5-0 atas Vietnam di ajang beregu campuran BNI Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023.Dalam laga fase Grup A yang digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (8/7), pasangan Naya/Ara, sapaan akrab Anisanaya/Zahra itu menang dengan skor 21-5, 21-10 atas ganda putri Vietnam, Khanh My Huynh/Thi Anh Tran.Pada pertandingan ini Naya/Aya mengaku tampil lepas seusai Indonesia sudah unggul 4-0 atas Vietnam. Dengan bermain tanpa beban, Anisanaya/Zahra mampu mengunci kemenangan dalam pertandingan berdurasi 25 menit.“Kami bermain lebih percaya diri saat tim sudah unggul 4-0 atas Vietnam. Kami tentu juga mau menang dan mencoba bermain nothing to lose di pertandingan ini,” ungkap Anisanaya.Kemenangan ini membuat Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani lebih percaya diri menghadapi lawan berikutnya. Nantinya jika dipercaya bermain melawan China, Anisanaya/Zahra berupaya untuk bisa meraih menyumbangkan poin dan bermain maksimal.“Menjadi bagian dari tim Indonesia di ajang AJC 2023 tidak terbayang sebelumnya. Jadi kami sangat menikmati dan ingin memberikan yang terbaik,” ungkap Zahra.Dengan hasil ini Indonesia menang dengan skor telak 5-0 atas Vietnam.Ganda campuran Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu membuka kemenangan Indonesia seusai menang atas wakil Vietnam, Van Truong Pham/Bich Phuong Bui dengan skor 21-15, 21-12.Kapten tim Indonesia di AJC 2023, Alwi Farhan menggandakan kedudukan seusai mengatasi Quoc Khanh Tran straight game 21-14, 21-17.Tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari memastikan Indonesia menang seusai mengalahkan Ngoc Van Le lewat pertarungan rubber game 21-15, 16-21, 21-5.Ganda putra Indonesia, Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin memperlebar jarak keunggulan menjadi 4-0.Pasangan Farizi/Joaquin menang melawan 21-7, 21-14 atas Minh Son Le/Hoang Thai Son Nguyen. (*)Hasil lengkap Indonesia vs Vietnam (5-0):Ganda Campuran: Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Van Truong Pham/Bich Phuong Bui 21-15, 21-12Tunggal Putra: Alwi Farhan vs Quoc Khanh Tran 21-14, 21-17Tunggal Putri: Mutiara Ayu Puspitasari vs Ngoc Van Le 21-15, 16-21, 21-5Ganda Putra: Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin vs Minh Son Le/Hoang Thai Son Nguyen 21-7, 21-14Ganda Campuran: Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani vs Khanh My Huynh/Thi Anh Tran 21-5, 21-10.