Jadwal Wakil Indonesia pada Perempat Final Singapore Open Hari Ini

: Sebanyak empat ganda putra Indonesia lolos ke babak delapan besar Singapore Open 2022 dengan masing-masing menempati empat pool yang berbeda pada Jumat 15 Juli 2022.Keempat ganda putra adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.Leo/Daniel akan tampil awal dengan menghadapi He Ji Ting/Zhou Hao Dong dari China, lalu disusul unggulan keempat Fajar/Rian kontra ganda putra tuan rumah Hee Yong Kai Terry/Loh Kean Hean.Kemudian ada peringkat tiga dunia Hendra/Ahsan melawan M.R.Arjun/Dhruv Kapila dari India, dan terakhir ditutup oleh pasangan non pelatnas Sabar/Reza yang berjumpa pasangan asal Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.Jika seluruh wakil ganda putra Merah Putih meraih kemenangan pada perempat final, maka dipastikan akan terjadi All Indonesian Final pada partai puncak ajang BWF Super 500 ini, Minggu, dengan terlebih dulu memainkan babak semifinal pada Sabtu 16 Juli 2022.Selain empat ganda putra, Indonesia juga masih menyisakan empat wakil lainnya dari nomor tunggal putri, tunggal putra, dan ganda putri.Berikut jadwal pertandingan Skuat Merah Putih pada babak perempat final Singapore Open 2022, Jumat, yang akan dimulai pukul 12.00 WIB:Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Ng Tze Yong (Malaysia)Tunggal putri:Gregoria Mariska Tunjung vs Wang Zhi Yi(China)Ganda putri:Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Sayaka Hobara/Hinata Suzuki (Jepang)Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China)Ganda putra:Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Hee Yong Kai Terry/Loh Kean Hean (Singapura)Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs M.R.Arjun/Dhruv Kapila (India)Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan).