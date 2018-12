Lagi, Kevin/Marcus Sabet Penghargaan Pemain Putra Terbaik

: Deretan prestasi yang diraih Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon sepanjang 2018 membawa pasangan rangking satu dunia ini kembali dinobatkan sebagai peraih penghargaan Male Player of The Year oleh BWF (Badminton World Federation).Ini merupakan penghargaan kedua yang mereka terima untuk kategori yang sama pada tahun lalu. Kevin/Marcus mengalahkan pesaing mereka yang masuk nominasi pemain putra terbaik seperti Kento Momota (Jepang) dan Zheng Siwei (Tiongkok).Pada tahun ini, Kevin/Marcus telah mengumpulkan delapan gelar World Tour serta satu medali emas Asian Games 2018."Kami tidak menyangka bisa menang lagi tahun ini, karena persaingannya ketat. Ada Zheng Siwei juga yang sering juara," kata Kevin usai acara penyerahan penghargaan di LN Garden Hotel, Guangzhou, Tiongkok dilansir Badmintonindonesia.org."Momen yang paling tidak terlupakan dari capaian di 2018 adalah Asian Games 2018. Saat itu kami hampir kalah, tapi kami bisa bangkit dan akhirnya menang. Itu adalah momen yang tidak bisa dilupakan," ujarnya.



"Kami merasa masih banyak yang harus dikejar, kami tidak mau cepat puas. Saat ini kami merasa bisa nikmati semua karena kami melakukan sesuatu yang kami sukai. Ke depannya, kami harus lebih berprestasi dan tampilkan yang terbaik," tutur Marcus.



Indonesia meraih dua penghargaan dalam acara BWF Player of The Year kali ini. Di kategori Female Para-badminton Player of The Year, Leani Ratri Oktila juga dinobatkan sebagai penerima penghargaan. Ia merupakan perebut dua medali emas Asian Para Games 2018 di nomor ganda putri SL3-SU5 dan ganda campuran SL3-SU5.



"Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak nyangka bisa sejauh ini pencapaiannya. Pasti ini memacu semangat teman-teman semua. Untuk saya sendiri, saya tidak mau lengah dengan hasil ini, latihannya harus lebih semangat dan lebih fokus ke olimpiade," kata Ratri kepada Badmintonindonesia.org.



Berikut daftar pemenang BWF Player of The Year 2018:



Male Player of The Year: Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (Indonesia)



Female Player of The Year: Huang Yaqiong (Tiongkok)



Eddy Choong Most Promising Player of The Year: Han Chengkai/Zhou Haodong (Tiongkok)



Male Para-badminton Player of The Year: Jack Shephard (Inggris)



Female Para-badminton of The Year: Leani Ratri Oktila (Indonesia)



Most Improve Player of The Year: Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang)



Male Best Dress: Shi Yuqi (Tiongkok)



Female Best Dress: PV Sindhu (India)



Tak ingin ketinggalan update berita bola dan olahraga? Follow instagram kami @medcom_olahraga

(ASM)