Farizi/Joaquin Kalah, Indonesia jadi Runner Up BAJC 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin kalah dari wakil Jepang Kenta Matsukawa/Daigo Tanioka pada laga terakhir fase final turnamen beregu campuran Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2023 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Selasa 11 Juli. Dengan begitu, Indonesia kalah 2-3 dari Jepang dan finis sebagai runner up.Seperti tertuang dalam rilis Tim Media dan Humas PBSI, Farizi/Joaquin kalah dari dari Matsukawa/Tanioka dengan skor 11-21, 21-19, 13-21. Mereka mengaku sudah mengeluarkan permainan terbaik ketika menghadapi Matsukawa/Tanioka, namun sering melakukan kesalahan sendiri pada gim ketiga."Kami sudah mengeluarkan bentuk permainan terbaik di laga ini. Kami berdua sudah bermain maksimal dan menampilkan permainan terbaik," ujar Farizi."Tapi setelah unggul di gim kedua, kami malah kehilangan fokus pada gim penentuan. Sekarang, kami ingin bangkit dan ingin juara," tambahnya.Pada fase final ini, Indonesia hanya mampu meraih poin lewat Mutiara Ayu Puspitasari yang tampil di partai tunggal putri dan Alwi Farhan yang memainkan nomor tunggal putra.Dengan demikian, Indonesia artinya mengulang prestasi pada edisi 2019 di Suzhou, Tiongkok yang menjadi runner up setelah kalah dari Thailand di final. Berikut hasil lengkap final BAJC 2023 antara Indonesia vs Jepang:Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Daigo Tanioka/Maya Taguchi: 8-21, 20-22Mutiara Ayu Puspitasari vs Tomoka Miyazaki: 21-17, 21-16Alwi Farhan vs Yudai Okimoto: 21-13, 14-21, 21-14Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani vs Mei Sudo/Nao Yamakita: 19-21, 21-14, 21-23Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin vs Kenta Matsukawa/Daigo Tanioka: 11-21, 21-19, 13-21