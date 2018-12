Debut di World Tour Finals, Ini Harapan Faizal/Gloria

: BWF World Tour Finals 2018 menjadi final tur pertama yang diikuti ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja. Mereka adalah satu-satunya wakil ganda campuran Indonesia yang berhasil lolos.Dua wakil lainnya, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, tak menempati peringkat delapan besar Race to Guangzhou.Namun ini tak lantas menjadi beban buat Hafiz/Gloria. Keduanya akan tetap berusaha untuk menampilkan yang terbaik, dimulai dengan penyisihan grup B. Hafiz/Gloria berada di grup yang sama dengan Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok), Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) dan Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia)."Bisa dibilang hasil undiannya cukup kompetitif ya, hampir tidak ada celah karena memang pesertanya pemain Top 8 yang bagus semua. Kalau ditanya peluang, semua pasti punya peluang, tinggal kesiapan saja yang membedakan," kata Hafiz dikutip Badmintonindonesia.org."Kami berharap bisa mengambil kemenangan dari pasangan Malaysia dan Jepang, kami sudah pernah bertemu, kami mencoba untuk konsisten dari awal permainan sampai akhir, kalau lawan pasangan Tiongkok, kami harus main nothing to lose dulu," tambahnya.BWF World Tour Finals 2018 memang menjadi tantangan tersendiri bagi Hafiz/Gloria, pasalnya mereka akan langsung dihadapkan dengan delapan ganda campuran terbaik di arena world tour sepanjang tahun 2018."Sebagai satu-satunya wakil ganda campuran Indonesia di turnamen ini, tentu beban itu ada. Tapi kami tidak mau memikirkan itu, dimaksimalkan saja dulu. Target kami mau memperbanyak pengalaman dan menaikkan rangking kami. Mudah-mudahan kami diberi kepercayaan untuk bermain di olimpiade dan kami bisa semakin matang menuju olimpiade," kata Hafiz."Rasanya pertama kali ikut world tour finals tentu senang, ini pertama kalinya kami ikut event besar seperti ini. Untuk seterusnya, kami mau menikmati tiap pertandingan kami, enjoy the game di lapangan. Kami juga ingin membuktikan kemampuan kami di turnamen ini, semoga kami dapat hasil terbaik," imbuh Gloria.Pada laga pertama penyisihan grup B, Hafiz/Gloria akan menghadapi Watanabe/Higashino. Pertandingan ini akan dilangsungkan hari ini, Rabu 12 Desember pada pukul 18.00 waktu Guangzhou.(ASM)