Bangga dan Lega Iringi Keberhasilan Tim Putri Indonesia Juara BATC 2022

: Tim putri Indonesia mencatatkan sejarah dengan meraih trofi Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia (BATC) untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bendera Merah-Putih pun bisa berkibar dan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di arena untuk mengiringi kejayaan tim putri Indonesia naik podium juara."Bangga dan sangat melegakan saya bisa tampil baik bersama Lanny dan mempersembahkan kemenangan serta mengantarkan Indonesia juara," ujar Nita, usai seremoni juara."Tadi saya sempat tegang juga karena ini partai final. Alhamdulillah bisa menang dan membawa Indonesia juara. Ini gelar yang sangat menggembirakan kita semua," sebut Lanny.Dengan tambahan kemenangan dari Nita/Lanny tersebut, Indonesia memastikan juara beregu Asia setelah menang atas Korea Selatan dengan 3-1 dalam pertandingan final di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Minggu 20 Februari siang. Dua angka kemenangan lain dipersembahkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani."Alhamdulillah tim putri Indonesia berhasil membuat sejarah. Untuk pertama kali merebut gelar juara kejuaraan beregu Asia. Selamat untuk para pemain yang sudah berjuang hebat," tutur Herli Djaenudin, pelatih tunggal putra.Pelatih ganda putri, Prasetyo Restu Basuki juga mengaku lega dan bersyukur anak didiknya bisa tampil optimal di final. "Semua sudah berjuang hebat hingga jadi juara," ucapnya.Gregoria begitu gembira dan lega, tim yang dikapteninya bisa mengukir sejarah. Yaitu, pertama kali lolos ke final dan tampil sebagai juara beregu Asia untuk kali pertama."Saya bangga dan bersyukur Puji Tuhan bisa membawa tim putri Indonesia juara. Ini berkat kebersamaan dan kekompakan tim. Semua pemain tampil hebat dan penuh semangat," ujar Gregoria.Final Beregu Putri Indonesia vs Korea Selatan (3-1)Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin, 21-9 dan 22-10Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Baek Ha Na/Seong Seung Yeon, 15-21, 21-14, dan 14-21.Putri Kusuma Wardani vs Lee Se Yeon, 21-10 dan 21-18.Nita Violina Marwah/Lanny Tria Mayasari vs Kim Min Ji/Park Min Jeong, 23-21 dan 21-11,Stephanie Widjaja vs Lee Seo Jin (tidak dimainkan)