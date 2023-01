Empat Wakil Indonesia Berjuang untuk ke Semifinal India Open 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Empat wakil timnas bulu tangkis Indonesia yang terdiri dari dua tunggal dan ganda putra akan menjalani pertandingan yang semakin ketat pada perempat final India Open 2023 di New Delhi, Jumat 20 Januari 2023.Dari nomor tunggal putra, unggulan keempat Jonatan Christie mengaku siap menjalani pertandingan melelahkan untuk menghadapi pebulu tangkis asal Taiwan Chou Tien Chen."Untuk menghadapi Chou Tien Chen pada perempat final, ditambah karakter shuttlecock yang berat, saya harus siap capek. Lawan juga tidak gampang dimatikan," kata Jonatan lewat informasi resmi PP PBSI di Jakarta.Dari 10 pertandingan yang pernah ia lakoni kontra Chou, Jonatan memastikan bahwa lawannya sulit ditaklukkan karena punya tingkat tenaga yang cukup besar.Meski begitu, usia Jonatan yang tujuh tahun terpaut lebih muda diharapkan bisa menjadi penolong agar bisa mengatasi Chou pada pertemuan ke-11 kali ini."Mudah-mudahan dengan usia saya yang lebih muda dan power lebih besar, saya bisa mengatasi lawan," ujar Jonatan.Dari sisi ganda putra, pasangan peringkat satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi Mark Lamsfuss/Marvin Seidel asal Jerman.Meski memegang keunggulan 2-1 dari catatan pertemuannya melawan Mark/Marvin, namun duo Indonesia selalu dipaksa bermain dalam tiga gim berdurasi sekitar satu jam agar bisa menang.Bahkan dua pertemuan terakhir mereka sama-sama terjadi pada babak 16 besar Malaysia Open, masing-masing pada edisi 2022 dan 2023 pada pekan lalu."Kami harus lebih siap dalam menerapkan strategi. Melawan wakil Jerman itu juga tidak mudah. Kami harus siap berjuang alot seperti saat bertemu mereka di Malaysia Open lalu," kata Fajar menceritakan.Selain Jonatan dan Fajar/Rian, dua wakil Indonesia lainnya kompak menghadapi lawan yang berasal dari China. Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting akan bertemu Li Shi Feng, sedangkan ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon akan melawan Liang Wei Kiang/Wang Chang.Berikut jadwal pertandingan pebulu tangkis Indonesia pada perempat final BWF Super 750 India Open 2023 di New Delhi, Jumat yang dimulai pukul 13.30 WIB:Tunggal putra1. Anthony Sinisuka Ginting vs Li Shi Feng (China)2. Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (Taiwan)Ganda putra1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman)2. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Liang Wei Kiang/Wang Chang (China)