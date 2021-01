Jadwal Pebulu Tangkis Indonesia di 16 Besar Thailand Open

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Pebulu tangkis Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di babak 16 besar Thailand Open yang digelar Kamis, 14 Januari. Indonesia memiliki delapan wakil yang akan bertanding.Perjuangan legiun Indonesia dimulai oleh ganda putra unggulan kedua, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, yang akan menghadapi wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.Kemudian, Anthony Sinisuka Ginting akan melanjutkan perjuangan Indonesia dengan menghadapi wakil tuan rumah, Kunlavut Vitidsarn. Lalu, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti juga akan menghadapi wakil tuan rumah, Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran.Selanjutnya, Greysia Polii/Apriyani Rahayu bakal menghadapi wakil tuan rumah, Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai. Setelah itu, Shesar Hiren Rhustavito akan menghadapi unggulan kedua asal Taiwan, Chou Tien Chen.Duel saudara akan menutup perjuangan wakil Indonesia di Thailand Open. Unggulan kelima, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, bakal menghadapi juniornya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.Prakiraan jadwal wakil Indonesia di Thailand Open:09.00 WIB Ahsan/Hendra vs Rankireddy/Shetty11.15 WIB Ginting vs Kunlavut14.25 WIB Praveen/Melati vs Jomkoh/Supissara15.00 WIB Greysia/Apriyani vs Supajirakul/Taerattanachai15.45 WIB Vito vs Chou Tien Chen17.25 WIB Fajar/Rian vs Leo/Daniel(RIZ)