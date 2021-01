Jadwal Pebulu Tangkis Indonesia di Hari Kedua Thailand Open 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ajang bulu tangkis internasional Thailand Open 2021 masih memainkan babak pertama pada hari kedua penyelenggaraannya, Rabu 13 Januari. Terhitung, ada enam wakil Indonesia yang akan bertanding.Penampilan ganda putra senior Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan mewarnai rangkaian laga tim bulu tangkis Indonesia hari ini. Tapi, mereka akan berhadapan dengan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan yang merupakan juniornya sendiri.Sebelumnya duel senior-junior itu bergulir, terdapat Ruselli Hartawan yang bakal menghadapi pebulu tangkis tuan rumah Supanida Katethong. Laga ini diprediksi tidak kalah menarik karena Ruselli menjadi satu-satunya wakil tunggal putri yang masih tersisa.Tepat setelah laga Ruselli, ada ganda putri terbaik Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang ditantang wakil Kanada Rachel Honderich/Kristen Tsai. Unggulan kelima itu cukup difavorit karena sempat memenangi dua turnamen musim lalu, yakni Indonesia Masters dan Barcelona Spain Masters.Sementara itu, juara All England Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan bertemu dengan perwakilan Denmark Niclas Nohr/Amalie Magelund. Berikut jadwal wakil Indonesia di hari kedua Thailand Open 2021:09.00 WIB: Ruselli Hartawan vs Supanida Katethong (Thailand)09.45 WIB: Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Rachel Honderich/Kristen Tsai (Kanada)14.25 WIB: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan14.30 WIB: Praven Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Niclas Nohr/Amalie Magelund (Denmark)17.00 WIB: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentar vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand)16.10 WIB: Shesar Hiren Rhustavito vs Sameer Verma (India)(KAH)