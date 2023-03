The Daddies vs Fajri di Final All England, Coach Herry IP: Waktunya Saya Ngopi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kebiasaan Herry IP di setiap All Indonesian Final

Jakarta: Indonesia sudah memastikan satu gelar All England 2023 untuk nomor ganda putra . Pasalnya dua pasangan terbaik Indonesia sukses menuju partai puncak sekaligus merealisasikan All Indonesian Final di kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia itu.Adapun dua pasangan Indonesia yang bertanding di babak final antara lain Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.Pasangan Ahsan/Hendra yang dijuluki the Daddies melaju ke final setelah menjalani laga ketat melawan pasangan Tiongkok, Liang Wei Kang/Wang Chang, lewat rubber game 21-15, 19-21, dan 29-27, pada Sabtu, 18 Maret 2023 Wib.Sedangkan Fajar/Rian juga menumbangkan pasangan Tiongkok lainnya di semifinal yakni He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan dua set langsung 21-19 dan 21-17.Jelang All Indonesian Final All England 2023, pelatih ganda putra Indonesia Herry IP terlihat santai. Berusaha berlaku adil, ia seperti tidak peduli soal siapa yang nantinya bakal juara."Waktunya saya ngopi dengan Aryono (asisten pelatih) untuk 2023 All England," demikian komentar Herry IP jelang laga final antara the Daddies vs Fajri.Bagi Herry IP, keberhasilan the Daddies dan Fajri mencapai partai puncak sudah menjadi sebuah keberhasilan baginya sebagai pelatih.Maka dari itu, soal siapa yang bakal juara, pria berjuluk coach Naga Api tersebut menyerahkan kepada para anak didiknya untuk bertarung fair di lapangan.Jika berkaca di laga all Indonesian Final yang pernah terjadi di beberapa kejuaraan lainnya, Herry IP tidak pernah berada di pinggir lapangan. Ia biasanya memilih untuk menikmati pertandingan dari tribun penonton.