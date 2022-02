Hasil BATC 2022: Debut Sempurna Tim Putri Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

Tim putri bulu tangkis Indonesia mencetak kemenangan perdana pada sesi penyisihan Grup Z atas Hong Kong dalam pertandingan pertama Kejuaraan Bulutangkis Asia Beregu (Badminton Asia Team Championships) 2022 di Selangor Malaysia, Selasa 15 Februari 2022.Kemenangan Indonesia 4-1 atas Hong Kong diawali oleh kapten tim Gregoria Mariska Tunjung yang turun di nomor tunggal putri, mengatasi Cheung Ying Mei dua gim langsung 21-16, 21-12 di Setia City Convention Centre."Puji Tuhan saya melaksanakan tugas dengan baik. Tadi saya juga sempat melakukan beberapa kesalahan. Untungnya lawan belum 'in' sehingga permainannya tidak berkembang," kata Gregoria lewat informasi tertulis PP PBSI, Selasa 15 Februari 2022.Menurut pelatih tunggal putri Herli Djaenudin, penampilan Gregoria dinilai sudah baik. Kesalahan yang diciptakan anak didiknya terjadi karena adaptasi terhadap arah angin dan pencahayaan yang belum optimal.Namun pada partai kedua, Hong Kong menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dikalahkan Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam, 19-21, 21-19, 21-23.Indonesia pun membalas lewat tunggal kedua, Putri Kusuma Wardani yang menekuk Yeung Sum Yee 21-14, 21-5 hanya dalam 33 menit dan membuat Merah Putih kembali unggul 2-1."Tadi awalnya sempat tegang. Namun setelah memimpin di paruh pertama, saya bisa lebih enjoy bermain. Apalagi di gim kedua saya lebih nyaman bermain dan akhirnya menang mudah," tutur Putri.Kepastian tim putri Indonesia menang 3-1 atas Hong Kong ditentukan oleh Lanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro. Lewat laga sengit berdurasi 48 menit, mereka mengalahkan Fan Ka Yan/Yau Mau Ying dengan 12-21, 21-14, 21-19."Senang akhirnya bisa menyumbangkan poin kemenangan. Tadi di gim pembuka kami sempat tegang dan kalah. Setelah itu kami perbaiki komunikasi dan bermain lebih aman dan yakin. Itu kunci kemenangannya," Jesita menyebutkan.Pada partai penutup, Stephanie Widjaja melengkapi kemenangan timnas menjadi 4-1 atas Hong Kong. Pemain tunggal ketiga ini mengatasi perlawanan Saloni Samirbhal Mehta dengan 21-18, 21-13.Gregoria Mariska Tunjung vs Cheung Ying Mei, 21-16, 21-12.Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam, 19-21, 21-19, 21-23Putri Kusuma Wardani vs Yeung Sum Yee, 21-14, 21-5Lanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro vs Fan Ka Yan/Yau Mau Ying, 12-21, 21-14, 21-19Stephanie Widjaja vs Saloni Samirbhal Mehta, 21-18, 21-13.