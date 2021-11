Indonesia Masters: An Juara Tunggal Putri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan, An Se-Young sukses menjuarai Indonesia Masters 2021. An yang menjadi unggulan keempat itu secara mengejutkan menjinakkan perlawanan sengit unggulan pertama asal Jepang, Akane Yamaguchi dengan skor 21-17 dan 21-19 dalam tempo 39 menit di Bali International Convention Centre & Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Minggu 21 November.Kemenangan ini membuat An membayar lunas kekalahan dua kali beruntun dari Akane. Yakni di Prancis dan Denmark Terbuka lalu. Atas keberhasilan di Nusa Dua itu, An berhak atas uang hadiah sebesar 42.000 dolar AS dan Akane harus puas membawa pulang 20.409 dolar AS."Saya senang sekali bisa menang dan tidak cedera hingga akhir. Sudah lama tidak naik podium," komentar An tentang kemenangannya.Dia mengaku, melawan Akane perlu strategi yang tepat. An pun sudah mempelajari dari turnamen sebelumnya."Saya belajar dari dua kekalahan sebelumnya. Kemenangan ini berkat saya mengetahui kekuatan dan kelemahannya," kata An.Saat bertanding, An sudah langsung mendominasi dan menekan Akane melalui permainan cepat serta penempatan shuttlecock akurat depan net. Strategi ini adalah untuk membuka celah kelemahan lawan."Akane terlalu tangguh dalam bermain reli. Karena itu, saya hanya coba untuk menekan sejak awal," imbuhnya.Usai kemenangan ini, An ingin beristitahat sejenak sebelum bermain lagi di turnamen berikut di Indonesia Open. "Saya mau istirahat supaya di turnamen berikut lebih bugar dan siap tampil," ujar pemain kelahiran Gwangju, 5 Februari 2002.