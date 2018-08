Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Langsung ke Perempat Final

Jakarta: Tim bulu tangkis putra Indonesia langsung melaju ke perempat final di Asian Games 2018. Hasil itu dipastikan setelah Jonatan Christie cs mendapatkan jatah bye saat pengundian, Kamis 16 Agustus malam di Istora Senayan, Jakarta.Tim bulu tangkis putra Indonesia tinggal menunggu lawan yang akan dihadapi antara Maladewa atau India. Kedua tim tersebut sebelumnya harus saling berjibaku di babak pertama, sebelum melangkah ke perempat final.Tim bulu tangkis putra Indonesia berada di pot bawah dalam bagan undian. Persaingan di pot bawah terbilang berat karena dihuni beberapa negara favorit juara.Selain India, tercatat ada empat negara favorit juara di pot tersebut. Mereka adalah Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Jepang yang menjadi unggulan ketiga di Asian Games 2018 ini.Beruntung, Indonesia tampaknya baru akan bertemu dari salah satu empat unggulan itu di semifinal. Namun, itu pun jika Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa atau India yang akan menjadi calon lawan di perempat final.Sementara, persaingan di pot atas terbilang tak sesengit di bawah. Bahkan jika diprediksi, pot atas praktis akan mengerucut kepada Tiongkok yang menjadi unggulan pertama. Apalagi, tim bulu tangkis putra Tiongkok juga mendapatkan jatah bye di babak pertama.Hasil undian pertandingan bulu tangkis beregu putra Asian Games 2018:Tiongkok (bye)Hong Kong vs MongoliaTaiwan (bye)Nepal vs PakistanKorsel vs ThailandMalaysia vs JepangMaladewa vs IndiaIndonesia (bye)(KAU)