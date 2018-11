Jadwal Babak Final Hong Kong Open 2018

Hong Kong Open 2018 bakal menggelar babak pamungkasnya pada Minggu 18 November hari ini. Namun, Indonesia hanya tinggal menyisakan satu wakil.Seperti terprediksi, satu wakil tersebut adalah dari sektor ganda putra, yang diwakili pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.Partai final ganda putra bakal dimainkan terakhir. Final pertama yang digelar adalah ganda putri mulai pukul 13:00 WIB. Setelahnya, diikuti oleh tunggal putri, tunggal putra, ganda campuran, hingga ganda putra.Pada final yang digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, tersebut, Jepang tercatat mengirimkan wakil terbanyak. Mereka punya seluruh pebulutangkis di setiap sektornya pada babak penentu ini.Menyandang predikat unggulan pertama, Marcus/Kevin sendiri bakal ditantang wakil Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda. Ini akan jadi pertemuan mereka yang ke-11, setelah Duo Minions merebut enam kali kemenangan atas Kamura/Sonoda.Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (JPN) vs (KOR) Lee So Hee/Shin Seung ChanNozomi Okuhara (JPN) vs (THA) Ratchanok IntanonSon Wan Ho (KOR) vs (JPN) Kento MomotaYuta Watanabe/Arisa Higashino (JPN) vs (CHN) Wang Yilyu/Huang DongpingMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs (JPN) Takeshi Kamura/Keigo Sonoda