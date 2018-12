Perasaan Apriyani Masuk Nominasi BWF Player of the Year 2018

Indonesia mengirimkan lima wakil dalam penghargaan tahunan BWF yang digelar Senin 10 Desember nanti. Salah satunya adalah Apriyani Rahayu.Pebulu tangkis yang berpasangan dengan Greysia Polii di ganda putri Indonesia masuk nominasi dalam kategori Eddy Choong Most Promising Player of the Year."Tahun lalu saya dinominasikan di kategori yang sama, tapi belum bisa menang. Semoga tahun ini bisa menang," ujar Apriyani kepada Badmintonindonesia.org."Perasaannya masuk nominasi lagi tentu senang karena ada yang mengapresiasi saya, semoga bisa menambah motivasi saya agar dapat prestasi lebih baik lagi," lanjut Apriyani.Dalam kategori ini, Apriyani akan bersaing dengan He Jiting (Ganda campuran dan putri, Tiongkok), Han Chengkai/Zhou Haodong (Ganda putra, Tiongkok), Goh Jin Wei (Tunggal putri, Malaysia). Selain itu ada juga kompatriotnya, yang juga tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung."Kans untuk menang award? wah, saya rasa saingannya bagus-bagus semua. Apalagi dari Indonesia ada Gregoria juga," tambah Apriyani.Sepanjang 2018 ini, Apriyani mampu meraih juara India Open dan Thailand Open. Bersama Greysia, Apriyani juga meraih medali perunggu di nomor perorangan dan beregu pada ajang Asian Games 2018.(ACF)