Hari Pertama French Open 2022: Jojo Langsung Jumpa Vittinghus

: Pada babak pertama French Open 2022 , pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie kembali bertemu Hans-Kristian Solberg Vittinghus seperti pertandingan pembuka Denmark Open di Odense pekan lalu.Berdasarkan catatan BWF di laman resminya, Selasa, unggulan kedelapan sudah memenangi seluruh pertemuannya dengan pebulu tangkis asal Denmark itu yang telah terjadi sebanyak tiga kali.Termasuk dengan pertemuan terakhir di Odense, Jonatan menyingkirkan Vittinghus yang kala itu menjadi wakil tuan rumah dengan tiga gim 21-8, 19-21, 21-18.Menurut Jonatan, kunci kemenangannya atas pebulu tangkis peringkat ke-20 itu ialah dengan mengulur ritme permainan dengan tujuan membuat lawannya kehabisan energi.Selain memperlambat tempo, Jonatan juga memvariasikan pola permainan agar Vittinghus kesulitan mengatur strategi.Jonatan akan menjadi salah satu dari delapan wakil Merah Putih yang akan memainkan babak 32 besar pada hari pertama French Open 2022 di Paris.Pada nomor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo akan menemani Jonatan tampil awal pada turnamen level BWF Super 750 itu.Lalu dari ganda putra ada pasangan berjuluk The Daddies dan The Babies, yaitu Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.Ganda putri juga akan menurunkan dua pasangannya yaitu Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.Sedangkan dua nomor lainnya yaitu tunggal putri dan ganda campuran hanya menurunkan satu wakilnya, yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela.Berikut hasil undian wakil Indonesia pada babak 32 besar hari pertama French Open 2022 di Paris yang akan dimulai pukul 15.00 WIB:Tunggal putra1. Jonatan Christie vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kanta Tsuneyama (Jepang)Ganda putra1. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan (Taiwan)2. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda)Tunggal putri1. Gregoria Mariska Tunjung vs Beiwen Zhang (Amerika Serikat)Ganda putri1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Stine Kuespert/Emma Moszczynski (Jerman)Ganda campuran1. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand)