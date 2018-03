Catatan Menarik PBSI usai All England 2018

Klik di sini: Menpora Optimistis Perserosi Capai Target 3 Emas di Asian Games

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk ke final All England 2018. Untungnya, mereka sukses menutup laga final dengan meraih juara usai menang atas andalan Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen, Minggu 18 Maret.Dalam perjalanan menuju podium juara, Marcus/Kevin dan wakil Indonesia lainnya menghadapi dua tantangan pada turnamen yang digelar di Arena Birmingham itu. Seperti faktor cuaca dan penggunaan servis baru."Ada dua hal menarik. Tantangan terhadap alam. Birmingham kena badai salju. Tantangan tersendiri buat pemain untuk mengkondisikan diri mereka. Tantangan kedua adalah penerapan servis yang baru," ujar Achmad Budiharto yang merupakan Chief de Mission Indonesia di All England.Lebih lanjut pria yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PBSI itu membeberkan secara keseluruhan sektor yang harus dievaluasi. Termasuk di sektor ganda putra, meski mampu menyumbangkan gelar melalui Marcus/Kevin."Secara umum kami perlu evaluasi ada hal yang menggembirakan dari ganda putra. Tetapi undian juga tidak begitu bagus sehingga pemain-pemian kami harus bertemu di babak awal," lanjut Budiharto."Ganda campuran kami kemarin disamping agak mengejutkan juga sekaligus menggembirakan. Kami berbangga Hafiz/Gloria sudah bisa tampil dengan baik walaupun belum bisa mengatasi pasangan Tiongkok," terangnya.Penampilan ganda campuran Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja memang tampil mengejutkan, karena mampu mengalahkan senior mereka yang juga penyandang gelar hattrick All England 2012, 2013, dan 2014, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir."Pekerjaaan Rumah yang cukup berat ada di tunggal putra dan tunggal putri. Jonathan yang tampil dominan di kejuaran Asia justru tak bisa berbuat banyak. Tunggal putri masih perlu kerja keras," tegasnya.(FIR)