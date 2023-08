Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang BWF World Championships 2023 atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 bakal memainkan fase final pada hari ini, Minggu 27 Agustus. Korea Selatan (Korsel) terpantau mengirim wakil paling banyak, sedangkan Indonesia hanya menyisakan Apriyani Rahayu /Siti Fadia Silva Ramadhanti.Apriyani/Fadia berhak ke final setelah menaklukkan unggulan ketiga asal Korea Selatan Kim So Yeong/Kong Hee Yong dengan skor 21-9, 22-20 dalam tempo 52 menit pada semifinal. Tapi nanti, ganda putri terbaik Indonesia tersebut bakal menemui lawan lebih berat, yakni Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.Chen/Jia yang berasal dari Tiongkok berstatus sebagai juara bertahan BWF World Championships dan sedang menempati ranking satu dunia. Mereka pun punya motivasi besar untuk menaklukkan Apri/Fadia demi menyabet hattrick atau menjadi juara dunia dalam tiga edisi berturut-turut.Apriyani/Fadia mungkin belum sebanding dengan Chen/Jia berdasar catatan prestasi. Namun, mereka tetap punya asa menjadi pemenang. Terlebih, setelah melihat penampilan saat mengalahkan Kim/Kong di semifinal. Juara SEA Games 2021 itu tampil dominan pada game pertama dan mampu bangkit dengan cepat ketika tertekan pada game kedua.Rekor pertandingan Apri/Fadia dengan Chen/Jia juga tidak terlalu bagus. Namun dari lima pertemuan yang pernah dilakoni, Apri/Fadia sempat sekali menaklukkan ganda putri terbaik Tiongkok itu dengan skor 14-21, 21-13, 21-16 pada perempat final Malaysia Open 2022.Keinginan mengukir sejarah sebagai ganda putri Indonesia pertama yang menjuarai BWF World Championships juga bisa menambah motivasi Apriyani/Fadia untuk melakoni final. Ditambah lagi, Apriyani punya pengalaman meraih emas Olimpiade 2020 bersama Greysia Polii dengan menaklukkan Chen/Jia di final.Di sisi lain, Korsel mendominasi partai final karena terdapat para pebulu tangkisnya yang bakal tampil di nomor ganda campuran, tunggal putri dan ganda putri. Berikut jadwal lengkap final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 yang bergulir secara berurutan di Lapangan 1 Royal Arena, Kopenhagen, mulai pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 17.00 WIB:Zheng Si Wei [1]/Huang Ya Qiong (Tiongkok) vs Seo Seung Jae [5]/Chae Yu Jung (Korsel)Chen Qing Chen [1]/Jia Yi Fan (Tiongkok) vs Apriyani Rahayu [11]/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia)An Se Young [1] (Korsel) vs Carolina Marin [6] (Spanyol)Kunlavut Vitidsarn [3] (Thailand) vs Kodai Naraoka [4] JepangKang Min Hyuk [9]/Seo Seung Jae (Korsel) vs Kim Astrup [11]/Anders Skaarup Rasmusen (Denmark)