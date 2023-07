Jadwal Final Korea Open 2023 Hari Ini: Fajar/Rian Main Lawan Pasangan India

Final Pertama Sejak All England





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jadwal Final Korea Open 2023

(RUL)

Jakarta: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil Indonesiayang melaju ke final Korea Open 2023. Fajar/Rian akan melawan pasangan India di partai final. Fajar/Rian melaju ke final Korea Open 2023 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Mereka dengan skor 17-21, 21-16, 21-18.Ini menjadi final pertama bagi pasangan Fajar/Rian setelah terakhir kali tampil di partai final di All England 2023 dan menjadi juara. Ini juga menjadi kemenangan kedua pasangan atas Kang/Seo.Fajar/Rian juga dikalahkan Kang/Seo pada turnamen terakhir. Kemenangan ini merupakan balas dendam yang epik karena di depan pendukungnya sendiri."Pertama-tama alhamdulillah bersyukur, rasanya senang sekali bisa kembali ke final setelah terakhir di All England lalu. Tapi ini belum berakhir karena besok masih ada partai final," kata Fajar.Di final, Fajar/Rian akan menghadapi wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Mereka ke final usai mendepak wakil Tiongkok, Liang Wei Keng/Wang Chang.Fajar/Rian pun mengusung misi balas dendam setelah dikalahkan di Indonesia Open 2023 oleh Rankireddy/Shetty. Karena itu, mereka butuh istirahat ekstra untuk mengantisipasi pertandingan ketat."Besok kami harus menjaga semua aspek. Kondisi, stamina dan mental. Istirahat juga harus ekstra mengingat lawan besok adalah pasangan India yang sedang on fire. Terakhir kami kalah di Indonesia Open, semoga bisa membalas kekalahan tersebut," tutup Fajar.Final Korea Open 2023 berlangsung hari ini, Minggu 23 Juli 2023 mulai pukul 09.00 WIB.Ganda Campuran: Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Feng Yang Zhe/Huang Dong PingGanda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Kim So Yeong/Kong Hee YongTunggal Putri: Tai Tzu Ying vs An Se YoungTunggal Putra: Loh Kean Yew vs Anders AntonsenGanda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty