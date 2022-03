All England: Empat Ganda Putra Indonesia Melaju ke Perempat Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tim bulu tangkis Indonesia mengamankan separuh undian babak perempat final lewat keberhasilan empat ganda putra yang melewati babak 16 besar All England 2022 , yang berlangsung di Birmingham, Inggris, Kamis 17 Maret 2022.Pasangan peringkat satu dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon melaju ke perempat final setelah mengalahkan wakil Jepang Akira Koga/Taichi Saito dengan rubber game 15-21, 21-18, 21-18."Mereka bermain dengan bertahan yang baik, kami harus lebih sabar saja tadi," kata Kevin lewat keterangan resmi PP PBSI di Jakarta, Jumat.Usaha pasangan berjuluk Minions melewati babak kedua tidak mudah. Berdurasi 68 menit, mereka harus berjuang keras mengalahkan ganda putra peringkat ke-22 asal Jepang itu.Di tengah pertandingan, Marcus sempat meminta tim medis untuk memeriksa kondisi pergelangan kakinya."Hari ini lawan bermain sangat bagus dan tidak mudah mati. Beruntung kami bisa menang. Tadi agak sakit ankle-nya, lumayan ganggu tapi saya coba paksa saja," ujar Marcus.Keberhasilan Minions disusul ganda putra peringkat dua Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang mengalahkan Liu Cheng/Zhang Nan. Hendra/Ahsan yang akrab dijuluki The Daddies unggul rubber game 19-21, 21-17, 21-14 atas pasangan asal Tiongkok.Dua pasangan pelapis, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Marthin/Leo Rolly Carnando, juga ikut menyumbang kemenangan menuju perempat final perdana mereka di All England.Bagas/Fikri yang tampil bersamaan dengan Minions di pertandingan sesi pertama, mengalahkan ganda putra Malaysia Teo ee Yi/Ong Yew Sin dalam pertemuan perdana dengan skor 24-22, 13-21, 21-17.Setelah mengandaskan pasangan peringkat ke-11, selanjutnya Bagas/Fikri akan menghadapi lawan berat Takuro Hoki/Yugo Kobayashi asal Jepang yang sedang berada dalam performa puncak.Terakhir, pasangan Daniel/Leo juga tak ingin ketinggalan mengikuti jejak rekan dan senior se-Pelatnas mereka dengan menyingkirkan Liu Yu Chen/Zhou Hao Dong.Kemenangan Daniel/Leo juga harus melalui rubber game seperti pasangan lainnya. Pasangan peringkat ke-29 ini mengamankan skor 20-22, 24-22, 21-16 setelah berjuang 67 menit.Jadwal laga perempat final ganda putra Indonesia di All England 2022 hari ini:1. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty2. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Kim Astrupp/Anders Skarup Rasmussen3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi4. Daniel Marthin/Leo Rolly Carnando vs He Ji Ting/Tan Qiang.