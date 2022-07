Jadwal Perempat Final Malaysia Masters: Ginting Bentrok dengan Chico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rangkaian laga perempat final Malaysia Masters 2022 bakal bergulir pada hari ini atau Jumat 8 Juli siang WIB. Salah satu pertandingan di nomor tunggal putranya bakal mempertemukan sesama wakil Indonesia Anthony Sinisuka Ginting vs Chico Aura Dwi WardoyoGinting dan Chico sama-sama berstatus sebagai atlet pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Meski sudah saling tahu kekuatan masing-masing, adu strategi dan kesiapan mereka tetap menarik untuk dinanti."Kalau lawan Chico, memang kami sama-sama sudah saling tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang utama harus lebih siap saja. Harus lebih fokus juga dan mempersiapkan strategi apa yang tepat di lapangan saja. Semoga saya bisa bermain dengan baik," kata Ginting dalam tentang laga kontra Chico dalam rilis resmi PBSI.Di sisi lain, Chico menyebutkan bakal bermain tanpa beban saat menghadapi seniornya yang berstatus sebagai unggulan keenam. "Pastinya saya ingin memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Selain itu, saya akan bermain tanpa beban juga," tutur Chico.Pada sehari sebelumnya, Ginting berhasil melewati babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil India Kashyap Parupalli dengan skor 21-10, 21-15 dalam tempo 34 menit. Sementara itu, Chico sukses menaklukkan wakil Thailand Kantaphon Wangcharoen dengan skor 18-21, 21-11, 21-9 dalam tempo 60 menit.Rangkaian pertandingan perempat final Malaysia Masters 2022 bakal bergulir mulai pukul 12.00 WIB. Selain perseteruan rekan senegara Ginting dan Chico, terdapat lima wakil Indonesia lainnya yang juga berjuang ke semifinal. Berikut daftar lengkapnya:- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda)- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Junaidi Arif/Muhammad Haikal (Malaysia)- Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)- Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang)- Anthony Sinisuka Ginting vs Chico Aura Dwi Wardoyo