Indonesia Gagal Pertahankan Gelar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAU)

Tim bulu tangkis Indonesia gagal mempertahankan gelar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Beregu atau Piala Suhandinata. Pada edisi tahun ini, mereka hanya mampu melangkah hingga semifinal karena kalah dari Taiwan dengan skor tipis 2-3.Melakoni fase semifinal di Palacio de Deportes de Santander, Spanyol, Jumat 21 Oktober waktu setempat, Indonesia langsung tertinggal 0-2 usai Zaidan Arrafi Nabawi/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran) dan Muhammad Reza Al Fajri (tunggal putra) mengalami kekalahan.Setelah itu, Indonesia mulai membalas dengan kemenangan Mutiara Ayu Puspitasari (tunggal putri) di partai ketiga. Lalu, Muh Putra Erwiansyah/Muhammad Rayhan Nur Fadillah (ganda putra) yang turun di partai keempat sukses menundukkan Huang Jui-Hsuan/Tsai Fu Cheng dengan skor 21-14, 21-13."Pastinya tegang saat masuk lapangan. Karena ini pertandingan yang harus kita menangkan. Tapi tadi kita coba percaya sama kemampuan kita, alhamdulillah bisa menang," ucap Putra soal kemenangannya dalam rilis Tim Media dan Humas PBSI."Kunci kemenangan hari ini kurang lebih sama dengan kemarin. Kita coba memaksa lawan mengikuti pola permainan kami. Kami juga coba konsisten dengan pola no lob menyerang. Tidak boleh tergoda adu power. Power mereka lebih besar," timpal Rayhan.Asa Garuda Muda melaju ke babak final kembali muncul saat kedudukan menjadi sama kuat 2-2. Tapi sayang, wakil ganda putri Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari gagal menjalankan tugasnya dengan baik.Rachel/Trias harus mengakui keunggulan Nicole Gonzales Chan/Yang Chu Yun lewat pertarungan rubber game 21-13, 16-21, 13-21. Pelatih ganda putri Enroe Suryanto lantas mengungkapkan itu terjadi karena Rachel/Trias gagal mengatasi perubahan strategi lawan."Di gim pertama sebetulnya Rachel/Trias sudah bagus dan benar mainnya. Baik secara pola maupun mental. Di gim kedua, lawan mengubah pola dan mereka tidak siap dengan perubahan itu," kata Enroe."Di gim ketiga lawan semakin percaya diri dan rapat permainannya, sementara Rachel/Trias tidak bisa keluar dari tekanan. Bermain terlalu terburu-buru," tambahnya.Berikut hasil lengkap tim bulu tangkis junior Indonesia vs Taiwan:Zaidan Arrafi Nabawi/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Ting Yen-Chen/Yang Chu Yun21-15, 11-21, 19-21Muhammad Reza Al Fajri vs Kuo Kuan Lin21-18, 12-21, 18-21Mutiara Ayu Puspitasari vs Ruo Hsuan Ko15-21, 21-15, 21-13Muh Putra Erwiansyah/Muhammad Rayhan Nur Fadillah vs Huang Jui-Hsuan/Tsai Fu Cheng21-14, 21-13Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari vs Nicole Gonzales Chan/ Yang Chu Yun21-13, 16-21, 13-21