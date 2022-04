Juara All England, Bagas Maulana Diguyur Bonus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Keberhasilan Bagas Maulana meraih juara All England 2022 diapresiasi klubnya, PB Djarum. Dia diguyur bonus total Rp278 juta berkat prestasinya juara All England bersama pasangannya Shohibul Fikri.Ketua PB Djarum Yoppy Rosimin mengatakan pemberian bonus ini merupakan upaya memperkuat ekosistem bulu tangkis dan menciptakan iklim kompetisi yang semakin ketat di antara para pemain, khususnya atlet binaan PB Djarum."PB Djarum sangat bangga dengan ganda putra yang regenerasinya sangat solid, dan kita kembali lagi menunjukkan kepada publik konsistensi komitmennya Djarum Badminton itu terus dipegang teguh untuk memotivasi atlet-atlet PB Djarum yang punya prestasi akan diberikan bonus apresiasi yang sangat bagus," kata Yoppy secara virtual, melansir Antara, Rabu 20 April 2022.Selain menjadi pelecut motivasi bagi penerima apresiasi, Yoppy menjelaskan pemberian bonus juga dimaksudkan untuk merangsang para pebulu tangkis junior agar semakin bersemangat meningkatkan kemampuan, termasuk pula para pelatih untuk mencetak atlet yang mampu mendulang prestasi demi mengharumkan nama bangsa di kancah dunia."Mudah-mudahan ini akan merangsang atlet-atlet muda, merangsang para pelatih ganda putra dan para pelatih nomor yang lainnya untuk menjawab pertanyaan who's next yang akan selalu kita kedepankan, siapa berikutnya itu yang kita sangat harapkan," lanjut Yoppy yang juga merupakan Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation.Djarum Foundation memberikan apresiasi kepada Bagas, yang merupakan atlet binaan PB Djarum, berupa bonus uang tunai sebesar Rp200 juta dan voucher Blibli senilai Rp50 juta. Tak hanya itu, Bagas juga mendapatkan hadiah dari Polytron berupa motor listrik Polytron Evo Electric Motor senilai 28 juta. Dengan demikian total bonus yang diperoleh Bagas menjadi Rp278 juta.Sementara, Bagas mengakui kemenangannya di All England 2022 sebenarnya di luar target. Awalnya Bagas dan Fikri diproyeksikan hanya masuk babak delapan besar, mengingat ini adalah debut mereka di All England.Namun siapa sangka, Bagas yang baru berusia 23 tahun berhasil menginjakkan kaki di podium tertinggi turnamen bulu tangkis yang diklaim menjadi turnamen tertua di dunia tersebut."Kita berdua pun enggak ada mimpi untuk juara All England, dan kita cuman targetnya main maksimal saja," ucap Bagas.Baru dipasangkan dengan Fikri pada 2019, Bagas mengaku masih harus banyak beradaptasi. Namun dia bertekad untuk terus konsisten mengejar prestasi dengan menjaga performa, salah satunya memperkuat dari segi chemistry dan membangun komunikasi."Masih suka kagok, ini bolanya mau ke mana, artinya masih butuh adaptasi. Kita saling komunikasi di lapangan, saling percaya satu sama lain, karena kalau kita enggak saling percaya enggak bisa menang, enggak bisa main bagus juga, yang penting komunikasi di lapangan," tutup Bagas.