Jadwal Pebulu Tangkis Indonesia di Hari Pertama Thailand Open II

Setelah tampil pada turnamen Yonex Thailand Open pekan lalu, para pebulu tangkis elit dunia akan langsung dihadapkan dengan ajang Toyota Thailand Open II pada 19-24 Januari. Terhitung, ada enam wakil Indonesia yang dijadwalkan bertanding pada hari pertama event BWF World Tour Super 1000 itu.Duel antara tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito bakal menjadi laga pembuka pertandingan Indonesia yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dia akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Khosit Phetpradab.Sedangkan, ganda campuran Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso akan menjadi pertandingan penutup wakil Indonesia pada hari pertama. Mereka jumpa dengan pasangan Prancis Eloi Adam/Margon Lambert.Babak pertama Thailand Open II juga diramaikan dengan penampilan Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Greysia Polii/Apriyani Rahayu.Greysia/Apriyani punya modal bagus mengawali turnamen karena sukses menyabet gelar ganda putri Thailand Open I. Berikut perkiraan jadwal wakil Indonesia pada hari pertama Thailand Open II:09.00 WIB: Shesar Hiren Rhustavito vs Khosit Phetpradab (Thailand)12.10 WIB: Anthony Sinisuka Ginting vs Sourabh Verma (India)09.55 WIB: Gregoria Mariska Tunjung vs Sirada Roongpiboonsopit (Thailand)15.00 WIB: Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)13.30 WIB: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)18.00 WIB: Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Eloi Adam/Margon Lambert (Prancis)(KAH)