Catat! Ini Jadwal Tanding Tim Bulu Tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Tokyo: Cabang olahraga bulu tangkis masih menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020. Cabang bulutangkis yang digelar di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo ini akan dimulai pada Sabtu, 24 Juli 2021.Rangkaian pertandingan berlangsung sampai 2 Agustus 2021. Sebanyak 11 atlet bulu tangkis Indonesia diterjunkan dalam pertandingan ini.Berikut daftar atlet yang ikut andil dalam Olimpiade Tokyo 2020 Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan ChristieTunggal Putri: Gregoria Mariska TunjungGanda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra SetiawanGanda Putri: Greysia Polii/Apriyani RahayuGanda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.Berikut jadwal pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 dari perwakilan Indonesia:Grup A - Ganda Putri07.00 WIB: Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chow Mei Kuan/Lee Men YeanGrup G - Tunggal Putra09.00 WIB: Jonatan Christie vs Aram MahmoudGrup C - Ganda Campuran09.40 WIB: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Simon Wing Hang Leung/Gronya SomervilleGrup A - Ganda Putra10.20 WIB: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Ben Lane/Sean VendyGrup D - Ganda Putra16.00 WIB: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Jason Anthony Ho-Shue/Nyl YakuraGrup M - Tunggal Putri08.00 WIB: Gregoria Mariska Tunjung vs Thet Htar ThuzarGrup J - Tunggal Putra11.20 WIB: Anthony Sinisuka Ginting vs Gergely KrauszGrup C - Ganda Campuran11.20 WIB: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje08.00-13.30 WIB: Penyisihan grup seluruh nomor16.00-19.30 WIB: Penyisihan grup seluruh nomor08.00-13.30 WIB: Penyisihan grup seluruh nomor16.00-19.30 WIB: Penyisihan grup seluruh nomor07.00-12.30 WIB: Penyisihan nomor tunggal, ganda putra, ganda putri16.00-19.30 WIB: Penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri07.00-13.30 WIB: Penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri15.00-20.00 WIB: Penyisihan grup tunggal putri, perempatfinal ganda campuran07.00-10.30 WIB: Babak 16 besar tunggal putri, perempatfinal ganda putra, perempatfinal ganda putri13.30-19.30 WIB: Babak 16 besar tunggal putra, babak 16 besar tunggal putri, semifinal ganda campuran07.00-14.00 WIB: Semifinal ganda putra, semifinal ganda putri16.00-21.00 WIB: perempatfinal tunggal putri, perebutan medali perunggu ganda campuran11.00-14.00 WIB: perempatfinal tunggal putra, final ganda campuran18.30-21.00 WIB: Semifinal tunggal putri, final ganda putri, perebutan medali perunggu ganda putra11.00-13.30 WIB: Semifinal tunggal putra, final tunggal putri, final ganda putra18.00-21.00 WIB: Final tunggal putra.(SUR)