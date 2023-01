Tiga Ganda Indonesia Lolos ke Semifinal, Nomor Tunggal tak Tersisa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiga dari lima wakil Indonesia memenangi laga perempat final Malaysia Open 2023 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 13 Januari 2023. Tiga wakil yang lolos tersebut datang dari sektor ganda.Indonesia memiliki lima wakil pada perempat final, yakni tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, duo ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan serta ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.Namun hanya Apriyani/Fadia, Dejan/Gloria, dan Fajar/Rian yang lolos ke babak berikutnya.Apriyani/Fadia menjadi wakil pertama Indonesia yang memastikan tempat pada semifinal setelah menumbangkan ganda putri unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong.Dejan/Gloria menyusul langkah rekannya berkat kemenangan atas pasangan Korea Selatan, Kim Won Ho/Jeong Na Eun. Atlet binaan PB Djarum itu akan melakoni semifinal perdana mereka di ajang Super 1000 dengan menghadapi unggulan teratas asal China, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.Fajar/Rian menjadi satu-satunya harapan Indonesia di sektor ganda putra setelah rekannya, Ahsan/Hendra kalah dari pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.Meski sempat kewalahan di gim pertama, Fajar/Rian mampu comeback untuk meraih kemenangan 14-21, 21-16-21-17 atas pasangan Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.Berikut hasil lengkap wakil Indonesia pada perempat final Malaysia Open 2023:Anthony Sinisuka Ginting vs Kanta Tsuneyama (Jepang) 14-21, 16-21Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) 22-20, 21-15Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan) 21-16, 21-19Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) 13-21, 21-19, 11-21.Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) 14-21, 21-16-21-17