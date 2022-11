Jadwal Wakil Indonesia di Babak Kedua Hylo Open: Jojo vs Chico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Rangkaian laga babak kedua turnamen Hylo Open 2022 akan menampilkan persaingan rekan senegara Indonesia antara Jonatan "Jojo" Christie vs Chico Aura Dwi Wardoyo. Keduanya bakal tanding di nomor tunggal putra.Jelang pertandingan, kondisi Jonatan lebih diuntungkan karena mampu melewati babak pertama dalam tempo 8 menit. Saat itu, tunggal putra India Sameer Verma yang menjadi lawan Jonatan memutuskan mundur karena mengalami cedera.Selain diuntungkan dengan stamina, Jonatan juga diunggulkan dalam rekor pertemuan dengan Chico. Sebelumnya, Jojo selalu menang ketika bentrok dengan Chico di ajang Kejuaraan Asia 2022 dan Indonesia Open 2021.Sementara itu, kondisi berbeda dialami Chico karena dia harus susah payah melewati babak pertama selama 48 menit ketika menundukkan juara Malaysia Masters asal Kanada Brian Yang.Saat itu, Chico mencetak kemenangan dengan 16,21 21-18, 21-13 dan sekaligus membalas kekalahan dari pertemuan perdana di Singapore Open 2022 yang juga terjadi pada babak pertama.Selain persaingan Jonatan melawan Chico, rangkaian laga tunggal putra Hylo Open 2022 juga akan menampilkan wakil Indonesia Shesar Hiren Rhustavito melawan juara dunia 2021 Loh Kean Yew.Menurut statistik laman resmi BWF, Shesar punya keunggulan 2-1 dalam rekor pertemuan dengan pebulu tangkis Singapura itu dan sempat menang dalam pertemuan terakhir di Russian Open 2019 dengan skor 21-17 dan 21-19.Total, ada tujuh wakil Indonesia yang bakal tampil di babak kedua Hylo Open 2022 di Saarlandhalle Saarbrücken, Jerman, Kamis 3 November mulai pukul 15.00 WIB. Berikut daftar lengkapnya:Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)Anthony Sinisuka Ginting vs Kodai Naraoka (Jepang)Jonatan Christie vs Chico Aura Dwi WardoyoShesar Hiren Rhustavito vs Loh Kean Yew (Singapura)Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lucas Corvee/Sharone Bauer (Prancis)Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs William Villeger/Anne Tran (Prancis)Gregoria Mariska Tunjung vs Pornpawee Chochuwong (Thailand)Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.