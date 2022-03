Pebulu Tangkis Jepang Dominasi Gelar All England 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jepang mengukuhkan supremasinya dalam bulu tangkis dunia dengan memborong tiga gelar All England 2022 dari nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Itu diketahui lewat hasil final yang bergulir di Utilita Arena Birmingham, Minggu 20 Maret malam WIB.Akane Yamaguchi mempersembahkan gelar pertama untuk Jepang lewat nomor tunggal putri setelah menaklukkan wakil Korea Selatan An Seyoung. Tren positif ini sekaligus menjadi gelar All England pertama Akane yang sudah rutin mengikuti turnamen terkait sejak 2014 silam.Gelar kedua Jepang dipersembahkan oleh ganda putri unggulan ketujuh Nami Matsyuyama/Chiharu Shida yang menaklukkan pasangan Tiongkok, Zhang Shu Xian/Zheng Yu. Sedangkan gelar ketiganya berasal dari sektor ganda campuran yang dimainkan unggulan keempat Yuta Watanabe/Arisa Higashino.Watanabe/Higashino keluar sebagai juara setelah menundukkan pasangan Tiongkok Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping yang berstatus sebagai unggulan ketiga. Pertandingannya berlangsung ketat selama 58 menit yang menjadi durasi pertandingan terlama dalam rangkaian laga final.Indonesia kebagian satu gelar dari nomor ganda putra setelah Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana menaklukkan seniornya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dalam situasi all Indonesian Finals. Hasil ini terbilang mengejutkan karena Fikri/Bagas tergolong pemain muda yang baru pertama kali tampil di All England.Untuk gelar dari nomor tunggal putra diraih wakil Denmark Viktor Axelsen yang berstatus sebagai unggulan pertama dan sedang bertengger di ranking satu dunia. Prestasi itu dia pastikan setelah menundukkan pebulu tangkis India Lakshya Sen.Berikut hasil lengkap final All England 2022: