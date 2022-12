Lanjutkan Tongkat Estafet Minions, Duet Fajri Kini Bertengger di Peringkat 1 Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jelang tutup tahun 2022, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengukir prestasi membanggakan dengan menduduki peringkat satu BWF.Melalui unggahan pada akun Instagram-nya, Fajar mengaku sangat bersyukur dengan hasil membanggakan yang didapat pada akhir tahun ini. Apalagi ia dan Rian sempat terpuruk pada awal tahun karena hasil yang tidak sesuai harapan."Awal tahun bagian yang terberat karena kalah di 2 turnamen penting. Tapi itu gak menghambat kita untuk tetap memberikan yang terbaik sampai saat ini," tulis Fajar di akun Instagramnya.Fajar/Rian sudah dipasangkan selama 8 tahun. Selain menempati peringkat satu dunia, mereka juga mendapatkan penghargaan 'Most Improved Player of the Year'."8 tahun lama menjadi partner, 8 tahun menjalani jatuh bangun bersama, semakin kuat setiap tahunnya. Alhamdulillah dengan semua perjuangan yang kami lalui, bisa menjadi Rangking 1 Dunia, mendapatkan penghargaan 'Most Improved Player of the Year'," lanjut Fajar.Dengan menduduki peringkat satu dunia, pasangan berjuluk FajRi itu mengakhiri dominasi posisi teratas yang dipegang Hoki/Kobayashi sejak pekan ke-38 atau pada 20 September.Selain itu, Fajar/Rian juga mengembalikan status peringkat satu dunia yang memang sudah menjadi langganan ganda putra Indonesia.Sebelum direbut Hoki/Kobayashi, pasangan Minions yakni Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menjadi penguasa nomor ganda putra dan bertahan di peringkat teratas (nomor 1 dunia) selama kurang lebih lima tahun sejak September 2017.