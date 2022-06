Liliyana Natsir Masuk Hall of Fame BWF

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Mantan pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Liliyana Natsiri, mendapat kehormatan masuk Hall of Fame dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Penyerahan piagam diberikan oleh anggota dewan BWF, Bambang Roedyanto.Liliyana adalah atlet ke-10 dari Indonesia yang masuk BWF Hall of Fame. Ia juga menjadi atlet perempuan kedua setelah Susi Susanti yang masuk dalam jajaran atlet dunia ini.Adapun sembilan pebulutangkis legendaris Indonesia yang sudah masuk BWF Hall of Fame terlebih dahulu adalah, Rudy Hartono, Dick Sudirman, Christian Hadinata, Liem Swie King, Susy Susanti, Tjun Tjun, Johan Wahjudi, Rexy Mainaky, dan Ricky Soebagdja.Butet, sapaan karib Liliyana, mengaku sangat tersanjung dengan penghargaan yang diberikan BWF ini. Baginya, penghargaan ini bukti bahwa ia tak hanya diakui di Indonesia, tapi juga dunia."Makna Hall of Fame ini besar sekali bagi saya. Ini Bukti bahwa saya tak hanya diakui di Indonesia, tapi juga di mata dunia," kata Butet dalam jumpa pers di Istora Senayan, Sabtu (18/6) siang."Walaupun saya sudah pensiun, tapi saya masih bisa menerima penghargaan dan dihargai," imbuhnya.Namun, pasangan Butet, Tontowi Ahmad, belum masuk dalam BWF Hall of Fame. Meski begitu, ia yakin Owi, sapaan akrab Tontowi, akan segera mendapat penghargaan BWF Hall of Fame ini."Saya mengira bakal sama Owi karena kami bermain bareng. Tapi tidak tahu, mungkin saya dulu, Owi berikutnya," tutupnya.Prestasi Butet di dunia bulutangkis terbilang apik, mengingat banyak gelar mayor telah diraih. Di antaranya hattrick di All England bersama Tontowi Ahmad, medali emas Olimpiade Rio 2016, dan empat gelar juara dunia.