Akun Resmi BWF Unggah Momen Heroik Ahsan Pilih Tuntaskan Laga Final Meski Cedera

Birmingham: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sukses mengunci gelar All England pertama usai mengalahkan senior mereka, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, pada babak final yang digelar Minggu, 19 Maret 2023. Fajar/Rian menang dua set langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 atas Ahsan/Hendra.Namun, kemenangan Fajri di final tidak bisa mereka luapkan dengan selebrasi yang meledak-ledak. Pasalnya, senior yang juga menjadi panutan mereka Mohammad Ahsan mengalami cedera di penghujung set kedua ketika skor sudah game point bagi pasangan Fajri.Ahsan sempat mendapatkan perawatan oleh tim medis. Bahkan, tim medis sudah menginfokan ke umpire (wasit) untuk menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangan langsung kepada Fajri karena Ahsan tidak bisa melanjutkan.Namun, Ahsan sendiri pada akhirnya memilih kembali masuk lapangan meski dengan kaki yang pincang. Ia juga terlihat meminta para juniornya untuk kembali ke sisi lapangan mereka dan lanjut bertanding.Hal ini bertujuan agar mereka tidak kalah dengan status retired. Selain itu, apa yang dilakukan the Daddies juga merupakan cara mereka menghormati lawan yang sudah berjuang menuju final.Momen haru lainnya tersaji ketika Ahsan yang berjalan menuju podium justru digotong oleh para jawara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Pemandangan ini juga terlihat begitu berkesan bagi para penonton di Inggris yang memberikan penghormatan untuk kedua pasangan ganda putra Indonesia.Momen heroik ini bahkan diunggah oleh akun resmi BWF hingga mendapatkan pujian dari seluruh penggemar badminton di seluruh dunia."It's not the ending we imagined but the spirit is strong. Stand up and finish the match. Wo go up the podium together, and come down together (Ini bukan akhir yang kita bayangkan namun semangatnya sangat kuat. Berdiri lagi dan menyelesaikan pertandinga. Naik podium bersama dan turun bersama)," tulis akun instagram @bwf.official.Unggahan tersebut juga dibanjiri ribuan komentar penggemar bulu tangkis."The Daddies win our heart (The Daddies memenangkan hati kami)," tulis salah satu akun."The Daddies, the people's champ (the Daddies juaranya semua orang)," timpal akun lain."Benar-benar contoh atlet yang mencintai badminton dan sportivitas. Bukan sekadar mementingkan ego dan ambisi. Daddies truly living legend," komentar akun lainnya.