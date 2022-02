Drawing All England 2022: Wakil Indonesia Baku Hantam Sejak Babak Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Undian turnamen All England 2022 telah berakhir. Indonesia memiliki 12 wakil yang akan bertanding dalam turnamen bulu tangkis tertua dunia yang bakal digelar pada 16--20 Maret nanti.Tunggal putra menyumbangkan tiga wakil, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Shesar Hiren Rhustavito. Lalu Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia di tunggal putri.Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan mewakili Indonesia di ganda putra.Greysia Polii/Apriyani Rahayu jadi satu-satunya wakil Indonesia di ganda putri. Kemudian Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Adnan Mulana/Mychelle Chrystine Bandaso, dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan mewakili Indonesia di ganda campuran.Sayangnya Fajar/Rian akan langsung bersua juniornya di pelatnas, Leo/Daniel. Fikri/Bagas juga akan saling baku hantam dengan kompatriotnya, Pram/Yere, sejak babak pertama.Sedangkan tugas berat diemban Vito dan Gregoria. Vito akan menghadapi unggulan keempat, Chou Tien Chen, sementara Gregoria akan bertemu dengan unggulan keempat, An Se Young.Hasil undian wakil Indonesia di All England 2022:Anthony Sinisuka Ginting vs Parupalli Kashyap (India)Shesar Hiren Rhustavito vs Chou Tien Chen (China Taipei)Jonatan Christie vs Rasmus Gemke (Denmark)Gregoria Mariska Tunjung vs An Se-young (Korea Selatan)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae (Korea Selatan)Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs MR Arjun/Dhruv Kapila (India)Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Fajar Alfian/Muhammad Rian ArdiantoMuhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob RambitanGreysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark)Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris)Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso vs Tan K. Meng/Lai P. Jing (Malaysia)Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India)