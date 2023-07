Mutiara Pastikan Indonesia Maju ke Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Mutiara Ayu Puspitasari membawa Indonesia lolos ke final ajang BNI Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2023. Sumbangan kemenangan pebulutangkis tunggal putri ini mengantarkan tim tuan rumah maju ke partai puncak usai mengalahkan Thailand 3-0.Turun berlaga di partai ketiga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Senin (10/7) petang, juara Indonesia International Series 2022 itu menang dengan skor 17-21, 21-7, 21-18 atas Saranporn Sombutwatthananukool.Pada pertandingan ini tunggal putri kelahiran 17 Mei 2006 itu mengaku sempat terbebani. Pasalnya, saat melawan China di fase Grup A, dia gagal menyumbangkan poin buat Indonesia. Saat itu Mutiara bertekuk lutut di tangan Xu Wen Jing dengan skor 12-21, 10-21.“Kemenangan saya hari ini rasanya campur aduk. Saya sempat tidak percaya diri dan punya tekanan karena pada kesempatan lawan China saya kurang bisa memaksimalkan,” ungkap Mutiara.Kemenangan Mutiara tidak terlepas dari dukungan tiada henti dari rekan-rekannya di tribun penonton. Juga penonton yang hadir ke stadion.Hal tersebut membuat juara Slovenia International 2021 itu makin bersemangat dan akhirnya bisa meraih kemenangan serta menjadi penentu keberhasilan Indonesia lolos ke final.“Saya berterima kasih buat rekan-rekan yang sudah memberikan dukungan totalitas buat saya. Saya sepanjang pertandingan memikirkan supaya bisa memberikan yang terbaik buat mereka yang sudah memberikan dukungan buat saya,” ujar Mutiara.“Sejauh ini permainan saya sudah lebih baik. Saya bisa keluar dari tekanan lawan di laga ini dan keluar dari zona nyaman saya,” pungkas Mutiara.Dengan hasil ini Indonesia melangkah ke final BNI Badminton Asia Junior Championships 2023 seusai menang melawan Thailand dengan skor 3-0.Di laga semifinal ini, Indonesia membuka skor terlebih dahulu melalui ganda campuran. Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu membawa Indonesia unggul seusai mengalahkan Tanakorn Meechai/Fungfa Korpthammakit dengan skor 21-13, 21-15.Kapten tim Indonesia, Alwi Farhan menggandakan keunggulan seusai mengalahkan Nachakorn Pusri lewat pertarungan rubber game 19-21, 21-8, 21-11.Kemenangan 3-0 Indonesia atas Thailand membuat tim Merah-Putih Muda itu ke final dan akan bertemu Jepang yang pada pertandingan sebelumnya menang atas Chinese Taipei dengan skor 3-1.Hasil Pertandingan Semifinal Indonesia vs Thailand (3-0)Ganda campuran: Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Tanakorn Meechai/Fungfa Korpthammakit 21-13, 21-15Tunggal Putra: Alwi Farhan vs Nachakorn Pusri 19-21, 21-8, 21-11Tunggal Putri: Mutiara Ayu Puspitasari vs Saranporn Sombutwatthananukool 17-21, 21-7, 21-18Ganda Putra: Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin vs Phuwanat Horbanluekit/Thanadol Yunmongkol (tidak dipertandingkan)Ganda Putri: Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramahdani vs Hathaithip Mijad/Patida Srisawat (tidak dipertandingkan)